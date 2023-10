Alan Wake 2 otrzymał nowy zwiastun. To podsumowanie całej historii

Alan Wake 2 pojawił się na kolejnym zwiastunie, choć nie do końca. Opublikowany właśnie trailer stanowi przypomnienie dotychczasowych wydarzeń fabularnych. To idealny sposób na przygotowanie się do nadchodzącej premiery. Od ukazania się na rynku pierwowzoru minęło sporo czasu, dlatego już teraz możemy przybliżyć sobie opowiedzianą wówczas historię.

Alan Wake 2 z wyjątkowym trailerem

Pierwsza odsłona historii Alana Wake’a ukazała się na rynku w 2010 roku na konsolach Xbox 360, dopiero 2 lata później na PC. Mimo remasteru wydanego np. na PS5 nadal mamy do czynienia z grą, która swój rynkowy żywot zakończyła dawno temu. Nie dziwi zatem fakt, że większość graczy (zwłaszcza tych chcących zagrać w sequel) albo nie pamięta, albo nie ma bladego pojęcia o fabularnych wydarzeniach. Na całe szczęście jest kilka sposobów na to, aby zapoznać się z opowiedzianą wówczas historią. Dziś pojawił się kolejnych z nich i jest to specjalny trailer:

„Previously On… Alan Wake” to specjalny zwiastun fabularny, który nie odnosi się de facto do nowej gry, ale stara się przypomnieć graczom poprzednie wydarzenia. Historia gry Alan Wake 2 rozgrywać się ma 13 lat po wydarzeniach z jedynki i jest to idealny powód do tego, aby gracze mogli rzucić okiem na genezę scenariusza. Krótki, bo niespełna 3-minutowy trailer może okazać się pomocnym.

To oczywiście nie jedyny sposób na zapoznanie się z grą. Niedawno informowaliśmy o utworzeniu specjalnego poziomu w grze Fortnite. Dzięki temu gracze w tej popularnej produkcji online mogą rozegrać swoisty epizod z uniwersum Alana Wake’a, który pozwoli im zapoznać się z historią. To jednak nie koniec, bo w sieci znajdziemy też materiał wideo, w którym Sam Lake opowiada historię gry. Sposobów jest kilka i wszystkie wydają się przystępne.

Premiera wyczekiwanego sequela będzie mieć miejsce już niedługo. Druga część gry Alan Wake ukaże się na rynku już 27 października 2023 roku. Tytuł będzie dostępny na PC i konsolach nowej generacji, Xbox Series X|S i PS5. Co ciekawe, na wszystkich platformach dostępne będą jedynie wersje cyfrowe.