Alan Wake 2 coraz bliżej. Remedy ma szykować niespodziankę dla fanów

Jak donosi popularny insider, Remedy rzekomo rozpoczęło prace nad Alan Wake 2. Słynne studio miało podpisać umowę z Epic Games, które zajmie się wydaniem i finansowaniem projektu.

Remedy Entertainment z pewnością przygotowuje już nowy projekt. Póki co czekamy na konkretne informacje, ale wygląda na to, że wiemy, co takiego szykują deweloperzy. Szykujcie się na wielki powrót pisarza z latarką.

Alan Wake 2 podobno powstaje we współpracy z Epic Games

Popularny i rzetelny insider, Jeff Grubb, prowadził niedawno transmisję na swoim kanale na Twitchu. Tradycyjnie rozmawiał na niej z widzami oraz dzielił się paroma ciekawostkami. W pewnym momencie zdradził, że Remedy podpisało umowę wydawniczą z Epic Games i szykuje kontynuację Alana Wake’a. Nie wiadomo kiedy ujrzymy zapowiedź, ale studio już od jakiegoś delikatnie sugerowało, że chce stworzyć kontynuację.

Doszły mnie słuchy, że Remedy ma zamiar stworzyć Alana Wake’a 2 z Epic. Powinna to być kontynuacja, której fani serii oczekują.

Była wojna przetargowa, ale Epic miał najlepszą umowę wydawniczą, więc wygląda na to, że AW2 nadchodzi. Nie wiem dokładnie kiedy to ogłoszą (…). – powiedział Jeff Grubb w trakcie transmisji

Jeff Grubb ma bardzo korzystną historię ujawniania przecieków. Udało mu się opublikować informacje o zremasterowanym Need for Speed Hot Pursuit i trylogii Mass Effect na długo przed oficjalnym ogłoszeniem. Dodatkowo Remedy z pewnością nie porzuciło marki. Wskazówki odnośnie kontynuacji Alana Wake’a otrzymaliśmy nawet w DLC do Control.

Jak może wyglądać Alan Wake 2?

Control pokazało, że Remedy potrafi zdziałać cuda na mocniejszym sprzęcie. Liczę na to, że nowy Alan Wake zaskoczy nas nie tylko od strony wizualnej, ale też pod względem rozgrywki. Naturalnie zapewne doczekamy się powrotu mechaniki walki z ciemnością, ale miło by było, gdyby udało się ją ciekawie rozwinąć.

Dodatkowo umowa z Epic teoretycznie oznacza spory budżet produkcji. Kto wie, może Remedy tym razem naprawdę nam zaimponuje. Ich poprzednie gry były bardzo ciekawymi projektami, które mają tyle samo fanów, co hejterów. Pokręcona fabuła i nietypowy gameplay zdecydowanie nie przypadły do gustu każdemu odbiorcy. Ja zarówno pierwszego Alana Wake’a jak i Control wspominam całkiem ciepło, choć żadna z tych produkcji nie utrzymała mnie przy sobie do końca. Po cichu liczę, że nowy projekt studia wciągnie mnie na dłużej.

Niemniej choć Jeff Grubb to wiarygodne źródło informacji, Alan Wake 2 wcale nie musi być najbliższą grą zespołu. Być może ukaże się on nieco później, a jego produkcja dopiero się rozpoczyna. Musimy poczekać na większą dawkę konkretnych informacji.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.