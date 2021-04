Pojawiła się nowa aktualizacja Xbox Game Pass. Do usługi trafi kilka świeżych produkcji, a dodatkowo powróci Grand Theft Auto V. Przy okazji Microsoft usuwa parę gier.

Ależ ten Microsoft się rozkręcił. Posiadacze abonamentu Game Pass zdecydowanie nie mają powodów do nudy. Niedawno usługa połączyła się na PC z EA Play, co zagwarantowało graczom wysyp świeżych produkcji do sprawdzenia. Jak już myśleliśmy, że gigant z Redmond na chwilę przystopuje, to pojawiła się nowa aktualizacja oferty. Ponownie zadbano o dodanie kilku mocnych produkcji.

Kwietniowa aktualizacja Xbox Game Pass. Lista gier

Microsoft opublikował podsumowanie nowych gier zmierzających do XGP. W kwestii nowych gier jest naprawdę dobrze. Dodatkowo wkrótce pożegnamy kilka dobrych produkcji dostępnych w ofercie.

Oto gry, które niedługo pobierzemy w ramach Xbox Game Pass:

Grand Theft Auto V – xCloud i konsole – 8 kwietnia

Zombie Army 4: Dead War – xCloud, konsole i PC – 8 kwietnia

Disneyland Adventures – xCloud – 8 kwietnia

Rush: A Disney/Pixar Adventure – xCloud

NHL 21 – konsole (w EA Play) – 12 kwietnia

Rain on Your Parade – xCloud, konsole i PC – 15 kwietnia

Pathway – PC – 15 kwietnia

MLB The Show 21 – xCloud i konsole – 20 kwietnia

Wkrótce z Game Passa zniknie też kilka tytułów:

Deliver Us the Moon – 15 kwietnia

Gato Roboto – 15 kwietnia

Wargroove – 15kwietnia

Madden (15, 16, 17, 18, 25) – 16 kwietnia

NHL 18 i 19 – 16 kwietnia

Ci bardziej uważni z Was z pewnością zwrócili uwagę na fakt, że Microsoft i Sony goszczą ten sam tytuł w swoich usługach. Zombie Army 4: Dead War jest dostępne również w kwietniowym Plusie. Wielka szkoda, że twórcy nie zadbali o cross-play, bo byłby on w tej chwili bardzo przydatny. Niemniej jest to tytuł wart Waszej uwagi.

Dodatkowo cieszy również powrót GTA V do usługi. Niby szkoda, że jest ono dostępne tylko dla graczy konsolowych, ale PeCetowcy jakiś czas temu mogli zgarnąć je za darmo z Epic Games Store.

Fani indyków powinni też rzucić okiem na Pathway. To ciekawa turówka, która nawiązuje bezpośrednio do klasyki kina przygodowego. Nie jest to tytuł dla każdego, ale zdecydowanie warto się nim zainteresować, jeśli odpowiada Wam taki styl rozgrywki.

Kwietniowa oferta XGP jest naprawdę przyzwoita. Nieco brakuje w niej różnorodności w kwestii tytułów AAA, ale i tak jest dobrze. Warto pamiętać, że zwykle w ciągu jednego miesiąca otrzymujemy więcej niż jedną aktualizację, więc wkrótce Microsoft może ogłosić kolejne produkcje zmierzające do usługi. Plotki mówią, że firma szykuje jakąś małą konferencję. Kto wie, może to właśnie na nią pozostawiono najciekawsze ogłoszenia w kwestii Game Passa?

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.