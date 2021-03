Xbox Game Pass z grami EA Play. Pełna lista

Do biblioteki Xbox Game Pass dołączyło kilkadziesiąt tytułów od EA. Subskrybenci usługi zyskali całą masę świetnych produkcji do ogrania.

Po paru długich miesiącach oczekiwania, Electronic Arts w końcu dołączyło swoją subskrypcję do Game Passa na PC. W katalogu Microsoftu znalazły się dziesiątki świetnych pozycji i zdecydowanie jest w czym wybierać. W przyszłości oferta powinna ulec rozbudowie, a poza samymi grami możemy przetestować przez kilka godzin chociażby FIFA 21, a kilka gier działa również w chmurze xCloud.

Gry z EA Play w Xbox Game Pass – pełna lista

Warto wspomnieć, że gracze PeCetowi nie muszą posiadać subskrypcji Game Pass Ultimate, aby cieszyć się produkcjami Elektroników. Mimo to, do uruchomienia gier z EA Play wymagane jest ściągnięcie aplikacji EA Desktop. Znajdziecie ją w tym miejscu.

Po ściągnięciu programu, musimy połączyć nasze konta EA i Xbox. Jeśli to zrobimy, wszystkie gry z EA Play możliwe do ogrania w ramach Xbox Game Pass. Co więcej, spora część z nich zawiera w pakiecie dodatki i mniejsze DLC.

Lista nowych gier dostępnych w Game Passie za pośrednictwem EA Play prezentuje się następująco:

A Way Out

Anthem

Battlefield 1

Battlefield 3

Battlefield 4

Battlefield V

Battlefield: Hardline

Burnout Paradise Remastered

Command & Conquer: Remastered Collection

Crysis

Crysis 2

Dead Space

Dead Space 2

Dead Space 3

Dragon Age 2

Dragon Age: Inquisition

Dragon Age: Origins

Dungeon Keeper

Dungeon Keeper 2

EA Sports FIFA 15

EA Sports FIFA 16

EA Sports FIFA 17

EA Sports FIFA 18

EA Sports FIFA 19

EA Sports FIFA 20

Fe

Jade Empire

Madden NFL 19

Madden NFL 20

Madden NFL 21

Mass Effect

Mass Effect 2

Mass Effect 3

Mass Effect: Andromeda

Medal of Honor: Allied Assault

Medal of Honor: Airborne

Mirror’s Edge

Mirror’s Edge Catalyst

Need for Speed

Need for Speed: Heat

Need for Speed: Payback

Need for Speed: Rivals

Need For Speed: Most Wanted

Peggle

Plants vs. Zombies

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Plants vs. Zombies: Garden Warfare

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

Populous

Populous 2

Rocket Arena

Sea of Solitude

SimCity 2000

SimCity 4

SimCity

SPORE

Star Wars: Battlefront

Star Wars: Battlefront II

Star Wars: Jedi Fallen Order

Star Wars: Squadrons

The Sims 3

The Sims 4

The Saboteur

Titanfall

Titanfall 2

Unravel

Unravel Two

Jeśli chcecie sprawdzić gry EA dostępne w ramach Game Passa i nie posiadacie aktywnej subskrypcji, to wpadnijcie do naszego działu z promocjami. Usługa Microsoftu jest tam częstym gościem. Subskrypcję można zgarnąć w bardzo przystępnej cenie nawet jeśli posiadamy aktywny abonament. Microsoft chętnie organizuje promocje dla nowych i obecnych subskrybentów

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.