Nowa aktualizacja PS5 już do pobrania. Co wprowadza?

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Wyszła nowa aktualizacja PS5 o numerze 21.02-04.02.00.02-00.00. Wprowadza niewiele zmian, jednakże gracze powinni je odczuć. Znamy też ilość miejsca, którą potrzebuje łatka na instalację.

Co takiego wprowadza nowy patch do piątego PlayStation? Cóż, nie ma tego za dużo, choć wielkość pakietów potrzebnych do pobrania zajmuje dość sporo miejsca.

Update systemu PS5 z dnia 07.10.2021:

Ta aktualizacja oprogramowania systemowego poprawia wydajność systemu.

Aktualizacja PS5 21.02-04.02.00.02-00.00 zajmuje 913,5 MB. Dla jednych będzie to wiele, dla drugich mało, aczkolwiek tak naprawdę wszystko zależy od prędkości łącza internetowego. Choć sytuacja związana z jakością usług internetowych w Polsce poprawia się z roku na rok, dalej w naszym kraju są miejsca, gdzie można mówić o zaledwie kilku Mb/s.

Zdecydowanie więcej wprowadza ostatni patch, którego listę poprawek mogliście przegapić. Jeśli tak było, zachęcam przejść tutaj, ponieważ naprawdę warto mieć na uwadze funkcje, które wtedy dodano do systemu.

W najbliższych godzinach/dniach powinny pojawić się odpowiednie testy, które wykażą wpływ dzisiejszych poprawek na wydajność w grach. Jestem ciekaw, czy sporo się zmieniło, aczkolwiek prawie 1 GB do pobrania może na to wskazywać. Jeśli update nie pobierze się Wam automatycznie, sprawdźcie w opcjach, czy przypadkiem nie macie wstrzymanego samoczynnego ściągania aktualizacji.