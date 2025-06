“Hogwarts Legacy w domu”? Akademia Pana Kleksa dostała demo na Steam

W ramach trwającego Steam Next Fest możesz już przetestować demo gry Kleks Academy, czyli magicznej platformówki z elementami kreatywnej rozgrywki. I choć niektórzy mogą krzywić się, że to „Hogwarts Legacy w domu”, ta produkcja ma swój urok. Przynajmniej pozornie.

Akademia Pana Kleksa za darmo do sprawdzenia

Demo pozwala rzucić okiem na świat inspirowany klasycznymi baśniami, w którym rozwiązujesz zagadki, rysując własne przedmioty. Potrzebujesz mostu? Narysuj go. Chcesz wejść wyżej? Dorzuć sobie schody z kapelusza. Gra daje pole do popisu i całkiem sprawnie nagradza kreatywność. Co ważne, nie musisz być artystą. Wystarczy, że masz choć odrobinę pomysłowości.

Oprócz kombinowania z rysowaniem, twórcy stawiają na eksplorację. Lokacje, które odwiedzisz, skrywają wiele tajemnic – od zakamarków Akademii, po magiczne lasy. Nie brakuje też dziwacznych postaci i zadań inspirowanych klasyczną literaturą, a wszystko to osadzone jest w baśniowej oprawie graficznej.

Akademia Pana Kleksa to projekt stworzony z myślą o młodszych graczach, ale i starsi mogą się tu nieźle bawić. O ile podejdą do tej przygody z przymrużeniem oka. To nie jest przecież żaden wysokobudżetowy hit. Demo dostępne jest na Steam do końca trwania Steam Next Fest, czyli do 17 czerwca. Jeśli chcesz sprawdzić, jak wygląda magia w wersji „narysuj sobie sam”, to właśnie masz ku temu idealną okazję.

Źródło: Steam