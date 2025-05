Jeden z największych polskich filmów od lat w końcu trafił na Max

Ostatni weekend przyniósł wyczekiwaną zmianę — filmowa adaptacja Akademii Pana Kleksa z 2023 roku trafiła do biblioteki Max, dzięki czemu widzowie nie muszą już korzystać z Netflixa, by poznać przygody niezwykłego profesora i jego podopiecznych.

Dawno minęły czasy, gdy jedyną opcją było wypożyczenie DVD lub logowanie się do innego serwisu. Teraz wystarczy wybrać Max i od razu rozpocząć seans. Dzięki temu wielbiciele literatury Jana Brzechwy zyskali wygodny dostęp do świeżej wersji klasycznej opowieści bez dodatkowych zmian abonamentu.

Akademia Pana Kleksa otwarta w Max

W najnowszej adaptacji w roli Ambrożego Kleksa wystąpił Tomasz Kot, a towarzyszą mu Antonina Litwiniak jako Ada Niezgódka, Danuta Stenka w roli królowej Wilkusów oraz Piotr Fronczewski jako Doktor Paj-Chi-Wo. Film wyróżnia nowoczesna scenografia łącząca elementy fantasy z żywą kolorystyką, a ścieżka dźwiękowa podkreśla zarówno humor, jak i chwilę zadumy.

Warto dodać, że twórcy rozbudowali wątki wielu postaci. Dzięki temu film zyskuje nieco większą głębię, a młodsza publiczność odnajdzie tu bohaterów, z którymi łatwiej się identyfikować. Co więcej, dynamiczny montaż i lekko pomniejszone sceny pozwalają utrzymać tempo akcji na przyjaznym poziomie, bez zbędnych przestojów. Brzmi więc jak film idealny dla całej rodziny i faktycznie tak jest.

Jeżeli jeszcze nie widzieliście Akademii Pana Kleksa z 2023 roku, to najlepszy moment, by to nadrobić. Dodajcie produkcję do kolejki na Max i sprawdźcie, czy nowa odsłona równie mocno pobudza wyobraźnię, jak jej literacki pierwowzór.

Źródło: Max