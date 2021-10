Pamiętacie Agent od twórców GTA? No to możecie już zapomnieć

Rockstar porzuciło znak towarowy Agent w 2018 roku, choć wielu graczy nadal liczyło, że gra powstanie. Teraz chyba możemy ostatecznie pożegnać się z tą produkcją.

Gracze zauważyli, że okładka gry zniknęła z oficjalnej strony Rockstar. Znajdziemy na niej wszystkie produkcje tego studia, wliczając w to takie zapomniane klasyki jak Beaterator, Red Dead Revolver, The Italian Job czy State of Emergency. Deweloper nie pomija więc żadnego swojego projektu z przeszłości.

Usunięcia Agent z repertuaru jasno wskazuje, że tytuł raczej nie wróci już do produkcji i możemy o nim zapomnieć na zawsze. A szkoda, bo zapowiadał się naprawdę dobrze. Choć chyba mało kto faktycznie wierzył, że Rockstar wróci do tej gry zamiast wziąć na warsztat coś nowego.

Co więcej, redakcja Polygon skontaktowała się z Rockstar w celu wyjaśnienia sytuacji. Firma nie chciała skomentować sprawy, co chyba ostatecznie ją domyka. Z drugiej strony, nieco dziwne, że Rockstar nie chce ostatecznie i oficjalnie potwierdzić, że Agent nigdy, ale to nigdy nie powstanie. Kto wie, może kiedyś doczekamy się powrotu tej zapomnianej już marki? Ja w to wątpię, ale Rockstar to jednak Rockstar. Wszystko się może wydarzyć.