Zombie powracają. Fani Red Dead Redemption 2 zrobili własne Undead Nightmare

Też nie możecie zaakceptować faktu, że Rockstar najpewniej nigdy nie wyda Undead Nightmare 2? No cóż, fani wzięli sprawy w swoje ręce i dostarczyli świetnego moda do Red Dead Redemption 2.

Nowy mod powinien wypełnić tę wielką lukę w sercu, jeżeli równie mocno kochaliście Undead Nightmare, co ja.

Red Dead Redemption 2 ze świetnym modem

Druga część kowbojskiej serii od Rockstar jest dość samotna po premierze. Oczywiście, twórcy dodają nową zawartość, ale są to raczej kosmetyczne rzeczy i pomniejsze tryby, wszystko dla rozgrywek wieloosobowych. Tacy „singleplayerowcy” jak ja raczej nie mają powodów do radości.

A szczególnie że osobne DLC do „jedynki” było naprawdę świetną produkcją, która kompletnie zmieniła całą grę, nadając jej wyjątkowy klimat. Kontynuacja Undead Nightmare regularnie przewija się wśród oczekiwań fanów, ale deweloperzy chyba są głusi na nasze wołania. Od czego jednak mamy moderów?

W sieci pojawił się świetny mod do RDR2 zatytułowany Undead Nightmare II – Origins. Dopisek do tytułu wskazuje, że jest to projekt znajdujący się wciąż w rozwoju, ale już teraz możemy pobierać go z Nexus Mods.

Mod zmienia naprawdę sporo. Przede wszystkim mapa gry, w tym największe miasta, zostały oblężone przez zombie. Wygląd niektórych lokacji kompletnie został zmieniony – teraz wszędzie jest ogień. Nieliczni ocaleni ukrywają się w zabarykadowanych saloonach czy na dachach budynków, a my możemy wraz z nimi walczyć o uratowanie gatunku ludzkiego. Problem w tym, że całość oświetla krwista czerwień księżyca, która sugeruje, że sprawa jest znacznie bardziej poważna niż jakimś tam (phi!) wirus.