Zestawienie PS5 Pro a PS5 Slim – czy warto zastanowić się nad kupnem nowszej konsoli?

Wydajność i grafika – co oferują nowe wersje PS5?

Pierwszą i najważniejszą kwestią, którą warto rozważyć przy wyborze między PS5 Pro a PS5 Slim, jest wydajność i jakość grafiki. PS5 Pro, jak sugeruje nazwa, to ulepszona (“profesjonalna”) wersja standardowego PS5, która oferuje znaczny wzrost mocy obliczeniowej i lepszą jakość obrazu. Konsola ta została zaprojektowana z myślą o graczach, którzy szukają jak najlepszej jakości grafiki i płynności w grach. PS5 Pro wspiera wyższe rozdzielczości, oferując wyjątkową jakość obrazu, lepsze efekty świetlne (ray tracing) oraz bardziej realistyczne cienie i tekstury. W przypadku gier, które wymagają dużej mocy obliczeniowej, PS5 Pro jest w stanie utrzymać stabilne 60 klatek na sekundę przy maksymalnej rozdzielczości. Jednostka centralna jest taka sama jak w PS5 Slim (AMD Ryzen Zen 2), różni je tylko częstotliwość taktowania – w przypadku wersji Pro jest to 3,85 Ghz (PS5 Slim to 3,5 Ghz). Slim jest bardziej skierowana do osób, które nie muszą mieć najwyższej jakości grafiki (i tak przecież wysokiej), ale zależy im na mniejszym rozmiarze i cenie. Wydajność PS5 Slim nie odbiega jednak od standardowego PS5 – nadal zapewnia doskonałą płynność oraz jakość w grach, ale w przypadku bardziej wymagających tytułów może występować niewielka różnica w liczbie klatek na sekundę, szczególnie przy maksymalnych ustawieniach.

Rozmiar, waga i design – która konsola jest bardziej poręczna?

Już z racji swojej nazwy, widać, że PS5 Slim jest mniejsza i lżejsza od standardowego PS5, a także od PS5 Pro. Jest to opcja idealna dla osób, które szukają kompaktowego urządzenia, które łatwiej zmieści się w mniejszych przestrzeniach lub które planują zabrać konsolę ze sobą na wyjazdy. Dzięki redukcji rozmiarów, PS5 Slim jest o wiele bardziej poręczna i łatwiejsza do przenoszenia. Jeszcze mniejsza jest konsola PS5 Slim Digital Edition – pozbawiona napędu BluRay 4K (podobnie jak PS5 Pro).

PS5 Pro, choć większa i cięższa, oferuje więcej przestrzeni na dodatkowe chłodzenie oraz mocniejsze podzespoły. Większy rozmiar konsoli pozwala na lepsze zarządzanie ciepłem, co jest kluczowe przy intensywnym użytkowaniu. Choć PS5 Pro jest mniej mobilna, to jej rozmiar jest uzasadniony przez lepszą wydajność i potrzeby techniczne, które pozwalają na uzyskanie wyższej jakości obrazu i płynniejszej rozgrywki. Warto też zauważyć, że wersja Pro ma zainstalowany dysk o pojemności 2 TB, w przypadku Slim jest to 1 TB.

Cena i dostępność – która wersja PS5 jest bardziej opłacalna?

Cena to często kluczowy czynnik przy wyborze konsoli. PS5 Slim, dzięki mniejszym rozmiarom i nieco mniej zaawansowanym podzespołom, jest zazwyczaj tańsza o kilkaset zł niż PS5 Pro. PS5 Slim Digital Edtion stanowi najlepszą ofertę pod względem finansowym – tańszą o ponad 1000 zł od wersji Pro. Dla wielu graczy to główny argument – za niższą cenę otrzymują oni solidną konsolę, która obsługuje wszystkie najnowsze gry w bardzo dobrej jakości. PS5 Slim to dobry wybór dla osób, które nie potrzebują najwyższej wydajności, ale chcą cieszyć się grami w rozdzielczości 4K i pełnej płynności rozgrywki. PS5 Pro, mimo wyższej ceny, jest idealnym rozwiązaniem dla chcących mieć pewność, że ich konsola poradzi sobie z najbardziej wymagającymi tytułami w najlepszej możliwej jakości. Dodatkowa moc obliczeniowa oraz wsparcie dla wyższych rozdzielczości sprawiają, że PS5 Pro to opcja dla entuzjastów gier, którzy szukają sprzętu, który wytrzyma próbę czasu i będzie w stanie obsługiwać przyszłe gry na najwyższym poziomie szczegółowości detali. Choć cena PS5 Pro może być wyższa, jej wydajność oraz dodatkowe funkcje sprawiają, że jest to opłacalna inwestycja dla naprawdę wymagających graczy. Konsola dostępna jest m.in. na stronie https://www.mediaexpert.pl/gaming/playstation-5/konsole-ps5/konsola-sony-playstation-5-pro.

