Zamówienia złożone na czarne PlayStation 5 zostały anulowane

Pamiętacie projekt nowej wersji kolorystycznej PS5? Zamówienia złożone na czarne PlayStation 5 są anulowane. Rzekomo zespołowi odpowiedzialnemu za projekt grożono.

W dniu dzisiejszym zespół SUP3R5, odpowiedzialny za niestandardową (czarną) wersję PS5 poinformował, że anuluje wszystkie zamówienia i zwraca środki, który wpłynęły w ramach rozpoczętej przedsprzedaży. Firma rzekomo miała otrzymywać bardzo niepokojące wiadomości, które sugerowały, że kontynuowanie przez nich handlu może zagrażać członkom SUP3R5.

Ile twórcy inicjatywy życzyli sobie za wersję black? Mianowicie 649 $ za edycję cyfrową PS5 lub 749 $ za wariant z napędem. Czarny DualSense to zaś koszt rzędu 99 dolarów, wysoka cena związana była z koniecznością rozłożenia kontrolera na części. Dodatkowo w tym przypadku traciliśmy gwarancję. W ofercie znalazły się 304 konsole, co było bezpośrednim nawiązaniem do pierwotnej daty systemu PlayStation 2 (3.04.00).

Pamiętajcie, że firma SUP3R5 nie jest w żaden sposób powiązana z korporacją Sony. Sporo osób w sieci zwracało uwagę, że obdarzanie zaufaniem nowo powstałego podmiotu rynkowego, może narazić nieostrożnych na straty finansowe. Bezpieczniejszą opcją jest poczekać na oficjalne wersje kolorystyczne platformy PS5.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.