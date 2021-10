Za kartę Pokemon może pójść do więzienia na 20 lat. Przekręt na ponad 225 tys. złotych

Kolekcjonerskie karty dla wielu ludzi to dobra zabawa, hobby, a nawet sposób na życie. Pewien mężczyzna z Georgii najpewniej pójdzie do więzienia, a powodem tego jest przekręt i… niezwykle droga karta Pokemon.

Wspomniany kolekcjoner z Ameryki został oskarżony w ostatni wtorek o sfłaszowanie danych na temat swojej firmy we wniosku o udzielenie specjalnej pożyczki działalnościom poszkodowanym przez pandemię koronawirusa (Econimic Injury Disaster Loan/EIDL). Miał on przeznaczyć ponad 2/3 z udzielonych 85 000 dolarów na zakup drogiej karty Pokemon Trading Card Game. Jej cena ma wynosić 57 000 dolarów, czyli ponad 225 tys. złotych. Za postawione mu zarzuty grozi mu nawet 20 lat więzienia federalnego oraz 250 000 dolarów grzywny (ok. 993. tys. złotych!).

Niestety, dziennikarzom z The Telegraph, które jest źródłem omawianej informacji, nie udało się dotrzeć do danych, jaka to karta Pokemon została zamieszana w zaistniałą sytuację. Jest wiele poszczególnych białych kruków w świecie PTCG, które pokrywają się kwotą z tą wcześniej wymienioną, dlatego ciężko wywnioskować, która by to mogła być. Wartość kart PTCG nie jest oceniana tylko na podstawie numeru karty i konkretnego dodatku, a także na podstawie jej stanu wizualnego niczym antyki.

To nie pierwszy raz, gdy piszę tekst o niesamowicie drogich rzeczach, które są powiązane z marką Pokemon. Niedawno mogliście natrafić na tekst poświęcony… ciastkom specjalnym ciastkom Oreo. Te osiągają na serwisach aukcyjnych kolosalne kwoty. Więcej na ich temat możecie przeczytać w tym miejscu.