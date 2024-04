Za darmo na Steam. Odbierz prezenty o wartości 390 zł

Niemal codziennie podsyłamy Wam jakieś gry za darmo, lecz czasem trafią się również warte polecenia dodatki. Tak jest tym razem i poniżej możecie zobaczyć, co czeka na wszystkich miłośników bezpłatnego tytułu Idle Champions of the Forgotten Realms. To licencjonowana gra strategiczna osadzona w uniwersum Dungeons & Dragons, która zbiera kultowe postacie w jednym miejscu. Choć została wydana w 2020 roku, nadal ma swoich fanów i właśnie dla nich deweloper zorganizował ekskluzywne rozdawnictwo.

Pobierz za darmo na Steam dodatek o wartości 390 zł

Studio Codename Entertainment Inc. informuje, że prezenty możemy odbierać jedynie do 15 kwietnia 2024 roku. Mamy czas dokładnie do godziny 19:00 wspomnianego dnia. Nie musimy przy tym spełnić jakiś wymyślnych warunków, ot wystarczy zalogować się w grze Idle Champions of the Forgotten Realms i to wszystko. A jak wspomnieliśmy, tytuł jest bezpłatny, zatem na rozdawane bonusy powinny skusić się również osoby, które nie miały z nim styczności.

Darmowa zawartość to pakiet Absolute Champions of Renown, który zawiera wiele przydatnych elementów ułatwiających rozgrywkę. Jego wartość deweloper wycenił na 100 USD, zatem po przeliczeniu na naszą walutę wychodzi około 390 zł. Co konkretnie zgarniamy? Dostaniesz 80 skrzyń (5 różnych rodzajów), nowe postacie, chowańca, skórkę i 2 epickie mikstury. Eliksiry można użyć tylko raz, ale ich efekt jest bardzo odczuwalny. Mikstura Łowcy Klejnotów sprawi, że przez tydzień z każdego pokonanego bossa wypadnie o 50% klejnotów więcej. Natomiast po wypiciu Mikstury Łowcy Złota przez tydzień będziemy znajdować w świecie gry o 100% więcej tego kruszcu.

Pobierz Idle Champions of the Forgotten Realms za darmo ze Steam, zaloguj się w grze i odbierz wszystkie bonusy

Opisywany tytuł to prawdziwa gratka dla fanów uniwersum D&D. Swoją przygodę zaczynamy od legendarnego Bruenora Walecznego Młota z powieści Forgotten Realms R.A. Salvatora. Następnie odkrywamy kolejnych Mistrzów, z którymi czekają na nas setki przygód opartych na oficjalnych książkach D&D Wizards of the Coast, takich jak Miato Wspaniałości Waterdeep: Smoczy Napad, Wrota Baldura: Zejście do Avernus i Dolina Lodowego Wichru: Szron Mroźnej Dziewicy.

Źródło: Steam