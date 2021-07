Mobilny XCOM z nieoczekiwaną premierą. 2K udostępnia grę

2K niespodziewanie wydało XCOM Legends. Tytuł ląduje w early access i jest dostępny za darmo, ale na razie tylko w niektórych krajach. W Polsce nie.

2K nieoczekiwanie wypuściło na rynek mobilną wersję XCOM-a. Nieoczekiwanie – bo produkcja nie była nawet zapowiadana, nie mówiąc już o jakichkolwiek pokazach rozgrywki. Legends jest dostępny we wczesnym dostępie za darmo na Androida i można go pobrać w Google Play, ale tylko w niektórych rejonach świata. W Polsce póki co niestety nie pogramy.

Niemniej na pocieszenie mamy garść informacji na temat tytułu oraz pokaz gameplayu – żeby gracze wiedzieli, że coś takiego jak mobilny XCOM w ogóle istnieje.

W opisie Legends w Google Play czytamy:

Uratuj Ziemię w XCOM Legends, nowym mobilnym RPG-u z walkami w trybie turowym! Przejmij kontrolę nad żołnierzami XCOM-u – jednego z ostatnich ruchów oporu na planecie, i odbij Ziemię tyranicznym przybyszom z kosmosu.

Generalnie mija 20 lat odkąd Ziemia poddała się najazdowi obcych. Ludzkość przegrała wojnę zanim tak naprawdę dostrzegła rzeczywistą skalę zagrożenia. By zlikwidować ostatnich obrońców Ziemi, kosmici uwalniają niedefiniowalne, pradawne zło. Zadaniem gracza jest stawić mu czoła.

Legends oferuje tryb kampanii, rozgrywkę PvP i oczywiście potyczki w systemie turowym. Gracze biorą udział w walkach w drużynach liczących do pięciu członków.