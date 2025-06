Xbox wprowadza wyższe ceny gier. Polacy zapłacą krocie, nie dostaną nawet napisów

Xbox wprowadza wyższe ceny gier. The Outer Worlds 2 kosztuje 349 zł. Polacy zapłacą dużo, a mimo to nie dostaniemy nawet polskich napisów.

Microsoft zaprezentował The Outer Worlds 2 podczas Xbox Games Showcase 2025, ale to nie zwiastun ani data premiery wywołały największe emocje. Uwagę graczy przykuły ceny i to nie bez powodu. Nowa produkcja Obsidianu jest pierwszym tytułem single-player w ramach nowej polityki cenowej Xboxa. I wygląda na to, że Polacy zostali potraktowani szczególnie „hojnie”.

Xbox podnosi ceny, ale za to rezygnuje z języka polskiego

Standardowe wydanie The Outer Worlds 2 w przedsprzedaży na Steamie kosztuje w Polsce aż 349 zł, a edycja Premium Edition nawet 424 zł. To jedne z najwyższych cen w Europie. Więcej zapłacą tylko gracze z Wielkiej Brytanii (o 2%) i Szwajcarii (o 4,7%). Tymczasem we Francji, Niemczech czy Włoszech ceny są niższe o kilkadziesiąt złotych. Podobna sytuacja miała miejsce wielokrotnie, jak choćby ostatnio z Silent Hill f.

The Outer Worlds 2 is a $80 game (as Microsoft confirmed last month there will be $80 games later this year) https://t.co/uof6EYgIWp pic.twitter.com/E8w5fXXP9T — Wario64 (@Wario64) June 8, 2025

Co najbardziej irytuje graczy, to fakt, że przy tej cenie tytuł nie otrzyma nawet polskich napisów. Mimo że Obsidian należy do Microsoftu, a gra trafia także na Xbox Game Pass, brak jakiejkolwiek lokalizacji wydaje się świadomą decyzją. W sieci nie brakuje komentarzy sugerujących, że firma specjalnie zniechęca do zakupu, by promować swoją usługę subskrypcyjną.

Sam fakt zmiany polityki cenowej był zapowiadany wcześniej. Przecież podwyżki objęły już konsole oraz akcesoria Xbox. Teraz przyszła pora na gry single-player, a The Outer Worlds 2 to pierwszy przykład nowego standardu. Jeśli Microsoft się nie wycofa, kolejne tytuły mogą kosztować tyle samo lub więcej i również ominąć nas pod względem językowym.

Premiera The Outer Worlds 2 zaplanowana jest na 29 października 2025 roku. Gra trafi na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Ale po takim otwarciu trudno się dziwić, że wielu graczy woli postawić po prostu na Game Pass.

Źródło: X / SteamDB