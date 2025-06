Silent Hill f w dwóch edycjach. Polska cena znów zwala z nóg

Po wczorajszym pokazie na State of Play Konami nie kazało długo czekać na konkrety. Silent Hill f, czyli nowa odsłona legendarnego cyklu, ma już wyznaczoną premierę. Gra zadebiutuje 25 września na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Ruszyła też przedsprzedaż, a wraz z nią poznaliśmy zawartość dwóch edycji i zestaw bonusów za wcześniejsze zamówienie.

Silent Hill f w dwóch edycjach

Silent Hill f trafi do graczy w dwóch wersjach – standardowej i deluxe. Ta pierwsza obejmuje pełną wersję gry oraz cyfrowe dodatki dla zamawiających wcześniej: biały mundurek szkolny, ozdobę Omamori: Peony oraz pakiet przedmiotów do użycia w grze, tj. suszone abura-age, boską wodę i zestaw pierwszej pomocy. To kosmetyczno-użytkowe dodatki, które mają ułatwić start. Takie wydanie wyceniono na 339 zł na Steam. Drogo.

Edycja deluxe to już znacznie bogatszy pakiet. Poza zawartością ze standardowej wersji, zawiera także cyfrową ścieżkę dźwiękową, artbook oraz strój różowego królika. Najważniejszy jednak dodatek to 48-godzinny wcześniejszy dostęp. To znaczy, że osoby, które zdecydują się na wersję deluxe, zagrają już 23 września, czyli dwa dni przed oficjalną premierą. Tutaj musimy niestety zapłacić aż… 389 zł. Chryste. Jeszcze gorzej, bo Polacy muszą zapłacić więcej od większości świata. Drożej od nas wersję na Steam mają tylko Szwajcarzy, Brytyjczycy i ci, którzy płacą w euro. Tylko że różnice i tak są marginalne. Dla Konami najwyraźniej złotówka stoi mocno jak właśnie euro, skoro cena różni się o… 3 złote.

Silent Hill f zapowiada się na nietypowy rozdział w serii. Tytuł przenosi akcję do Japonii lat 60., a główną bohaterką uczyniono młodą dziewczynę o imieniu Hinako. Jej rodzinna miejscowość zaczyna ulegać dziwacznym przemianom, a gracz będzie musiał stawić czoła zarówno potwornościom z innego wymiaru, jak i decyzjom wpływającym na los protagonistki.

Konami stawia tym razem mocno na klimat i opowieść, ale też liczy się z tym, że wcześniejszy dostęp może oznaczać zalew spoilerów. Jeśli więc ktoś planuje przejść grę bez psucia niespodzianek, być może lepiej będzie unikać sieci przez pierwsze 48 godzin. Z kolei dla największych fanów to szansa na wcześniejszy powrót do mgły.

Źródło: mp1st