Darmowy multiplayer na XOne i Xbox Series. Trwają testy, ale jest jeden haczyk

Microsoft testuje funkcję darmowego trybu multiplayer dla osób bez Xbox Live Gold. Póki co funkcja jest dostępna tylko dla testerów i działa w grach free-to-play.

Usługi Microsoftu przeżywają aktualnie mały renesans. Xbox Live doczekał się zmiany nazwy, a to dopiero początek nowości. Zieloni idą w poszerzenie dostępności swoich sztandarowych funkcji i gracze ponownie na tym skorzystają.

Xbox Series i XOne z darmowym multi w grach free-to-play

Profil Xbox Insider na Twitterze potwierdził, że trwają testy częściowego zniesienia ograniczeń dla osób bez Xbox Live Gold. Na ten moment mowa o darmowym multiplayer w grach free-to-play, narzędziach szukania grup i dostępie do czatu grupowego bez abonamentu Gold.

Nowość jest aktualnie testowana i dostęp do niej mają tylko członkowie programu Xbox Insier. Nie wiadomo kiedy trafi na publiczne serwery Microsoftu. Zapewne jest to kwestia tylko paru tygodni.

Aktualnie testerzy zagrają za darmo w wiele gier free-to-play bez dodatkowej opłaty, ale na czas testów nie wszystkie są wspierane. Nie wiadomo też, czy zniesienie ograniczeń dotknie wszystkich tytułów. Mimo wszystko to bardzo przyjemna nowość dla fanów Microsoftu.

Co więcej, poza wspomnianymi zmianami pojawiło się też kilka poprawek na serwerach dla Insiderów. Microsoft naprawia problemy z HDR, a także wprowadza mniejsze łatki poszczególnych języków w oprogramowaniu konsoli. Wszystkie te zmiany powinny pojawić się w aktualizacji dla wszystkich graczy w nadchodzących tygodniach.

Xbox wycofuje się z wcześniejszych decyzji

Co ciekawe, kilka miesięcy temu Microsoft chciał podnieść cenę abonamentu Live Gold. Decyzja wywołała burzę wśród graczy, którzy sprzeciwili się takiej zmianie. W efekcie Microsoft wycofał się z decyzji, a dodatkowo ogłosił, że zniesie przymus posiadania abonamentu w przypadku produkcji F2P.

Jak widać, opinia graczy ma ogromne znaczenie dla włodarzy Xboxa. Przy okazji darmowy multiplayer w grach free-to-play to bardzo przyjemna nowość, o którą wiele osób prosiło od bardzo dawna. Mimo wszystko to nieco dziwne, że musieliśmy płacić abonament za granie w gry, które docelowo są dostępne za darmo.

Nie możemy jednak wykluczyć, że zmiana nie dotknie wszystkich gier F2P na Xbox Series i Xbox One. Póki co na serwerach testowych nie zagramy za darmo w Call of Duty Warzone i Destiny 2 i nie wiadomo, czy to tylko chwilowe ograniczenie. Jeśli Microsoft odetnie od darmowego multi najpopularniejsze tytuły, to wówczas zmiana straci praktycznie całą swoją moc. Myślę, że tak się jednak nie stanie.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.