Xbox One i Series X|S mogą niebawem otrzymać kolejne gry ze starszych konsol Microsoftu

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Konsole Xbox One i Series X|S oferują w ramach wstecznej kompatybilności nieco ponad 600 produkcji. Znany insider branży growej twierdzi, że niebawem moglibyśmy wszyscy spodziewać się dodania kolejnych hitów z pierwszego Xboxa i 360-tki.

Osoby bardziej rozeznane w tematyce retro wiedzą, że dziś zakup sprawnej machiny do grania, która wyszła te kilka ładnych lat temu, może równać się z wydaniem niemałej kwoty. Z pomocą dla takich graczy przychodzi m.in. Xbox Backward Compatibility, które od dłuższego czasu nie otrzymało kolejnych gier. Zdaje się, że może się to jednak zmienić.

(…) Wydaje się, że niektóre gry mogą być odnalezione dzięki data miningowi, ale część z pierwszego Xbox’a i 360 gry są testowane dla Backward Compatibility (…) To tylko informacja, że jest tu jakaś aktywność, więc prawdopodobnie spodziewałbym się czegoś w listopadzie. – informuje Shpeshal Nick na Twitterze

Warto zauważyć też, że najsilniejsza konsola szóstej generacji, czyli pierwszy Xbox, właśnie w listopadzie będzie obchodzić swoje 20-ste urodziny. To bez wątpienia idealna pora, by poszerzyć bibliotekę Xbox One i Series X|S o następne klasyki.

Nie będę ukrywał, że w mojej opinii to właśnie Microsoft obecnie podchodzi najlepiej do tematu wstecznej kompatybilności. Na PS5 można tylko zagrać dodatkowo w produkcje z PS4, a w przypadku Switcha trzeba nacieszyć się grami z abonamentu. W tym drugim przypadku nie ma możliwości zakupienia ich na stałe, co na pewno boli wielu graczy, w tym mnie. Liczę, że gigant z Redmond jednak nie zapomniał o swoim retro rarytasie i rzeczywiście niebawem dowiemy się kolejnych szczegółów na temat Backward Compatibility.