Microsoft udostępnił nowe szczegóły odnośnie wstecznej kompatybilności w nadchodzących konsolach Xbox. Znalazło się miejsce na porównania z Xbox One.

Wiemy już, że spora część tytułów z poprzednich Xboxów będzie grywalna na nowych Series. Wiele osób zastanawia się jednak, czy w grach zajdą jakieś zauważalne zmiany. Microsoft podzielił się nowymi szczegółami wstecznej kompatybilności.

Starsze gry będą oczywiście korzystać z udogodnień, jakie niesie ze sobą dysk SSD zamontowany w konsoli. Oznacza to szybkie wczytywanie poziomów, a także obsługę funkcji Quick Resume. Dodatkowo wszystkie z nich otrzymają automatyczne wsparcie dla technologii HDR.

To oczywiście nie wszystko. Wybrane tytuły zaczną działać w 60 klatkach na sekundę. Niestety, udogodnienie nie zadziała ze wszystkimi produkcjami z uwagi na ich silniki, które nie są przystosowane do obsługi takiej płynności. Dotyczyć to będzie zapewne głównie starszych gier.

Poniżej możecie zobaczyć porównanie płynności Fallout 4 na Xbox Series S.

Wsteczna kompatybilność zagwarantuje też podbicie rozdzielczości do 1440p na Xbox Series S i 4K na Series X. Dodatkowo znaczna większość gier doczeka się udoskonaleń graficznych w postaci lepszego filtrowania tekstur.

Microsoft spełnił daną graczom obietnicę. Aby skorzystać z kompatybilności wstecznej, wystarczy po prostu włożyć płytę z dowolnej konsoli Xbox do napędu, zainstalować grę i cieszyć się zabawą.

Wkrótce firma udostępni na Xbox 360 możliwość przeniesienia zapisów do chmury, co umożliwi bezproblemowe przeniesienie cennych danych na nową konsolę.

Posiadacze nowych Xboxów, którzy nie chcą rozstawać się ze starszymi grami zdecydowanie nie mają na co narzekać.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.