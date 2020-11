Xbox Series – Phil Spencer przeprasza za problemy z dostępnością konsol

Phil Spencer zdaje sobie sprawę z problemów z dostępnością Xbox Series. Szef marki oficjalnie przeprosił za nie na konferencji GlitchCon.

Nowa generacja konsol sprzedaje się na ten moment doskonale. Dotyczy to zarówno konsol Sony jak i Microsoftu i nic dziwnego, że spowodowało to problemy z zakupem obydwóch wariantów sprzętu do grania. O ile w Polsce kupno nowych Xboxów nie jest raczej problemem, to w innych regionach świata kwestia ta jest raczej dyskusyjna.

Microsoft oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że dostępność ich nowych konsol bywa problematyczna. Phil Spencer – szef Xbox – przeprosił za to na konferencji GlitchCon.

Kwestią numer jeden, która stale jest poruszana jest to, że strasznie ciężko teraz zdobyć konsole. Naprawdę za to przepraszam. Produkujemy je od dwóch miesięcy i próbujemy dostarczyć do sklepów tak dużo, jak tylko możemy, ale zapotrzebowanie jest po prostu ogromne. ~Phil Spencer

Za granicami naszego kraju faktycznie pojawiają się większe problemy z dostaniem Xbox Series. Nic więc dziwnego, że Microsoft musiał skomentować sprawę i nieco uspokoić fanów, którym nie udało się zakupić sprzętu.

Warto przy okazji wspomnieć, że faktycznie, zapotrzebowanie znacznie przerosło oczekiwania producentów, co przyznali nawet przedstawiciele niektórych polskich elektromarketów.

Nowe Xboxy trafiły już w ręce pierwszych graczy z Polski. Na premierę PlayStation 5 musimy jeszcze poczekać do 19 listopada.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.