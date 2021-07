Xbox Series to wielki sukces Microsoftu. Firma chwali się rekordem

Microsoft potwierdził, że Xbox Series są najszybciej sprzedającymi się konsolami firmy w jej historii. Gigant inwestuje dalej w gaming.

Sprzedaż nowych konsol z pewnością miło zaskakuje producentów. Aktualnie królem pozostaje PS5, choć propozycja Microsoftu nie jest bardzo daleko w tyle. Next-geny zielonych rozchodzą się jak ciepłe bułeczki.

Pomimo gorszej sprzedaży konsol względem konkurencji, Microsoft absolutnie nie ma się czego wstydzić. Prezes firmy, Satya Nadella, potwierdził, że Xbox Series to najszybciej sprzedające się konsole w historii giganta z Redmond. Sprzedaż w okresie premiery przeskoczyła już dawno Xbox One, więc mówimy tu o całkiem imponującym rekordzie. Wielka korporacja zamierza dalej inwestować w gaming.

Gaming to największy segment w kategorii rozrywki, a my zwiększamy nasze możliwości dotarcia do 3 miliardów graczy na całym świecie, gdziekolwiek i kiedykolwiek grają.

Miliony ludzi już teraz streamują gry na swoje komputery stacjonarne, tablety i telefony, a Xbox Series S i X są najszybciej sprzedającymi się konsolami w historii firmy – do tej pory sprzedano ich więcej niż konsol poprzedniej generacji.

– powiedział CEO Microsoftu, Satya Nadella, w trakcie konferencji z inwestorami

Źródło: TwinFinite