Aktualizacja Xbox Series. Quick Resume zadziała jeszcze lepiej, a to tylko jedna ze zmian

Microsoft opublikował nową aktualizację dla konsol Xbox Series. Udoskonalono Quick Resume, wprowadzono nowości i rozszerzono zakres kontroli rodzicielskiej.

Można nie być fanką lub fanem Xbox, ale trzeba Microsoftowi przyznać jedno – jak aktualizuje swoje konsole, to robi to z rozmachem. Firma zapowiedziała zmiany, które pojawiają się w najnowszym patchu do oprogramowania Xbox Series.

Szczególnie zadowoleni będą gracze, którym spodobało się Quick Resume. Nowa aktualizacja zajmuje się poprawą tejże funkcji poprzez ulepszenie jej działania, skrócenie ekranów ładowania i wprowadzenie łatwiejszej segregacji i identyfikacji gier wspierających Quick Resume. Opcja ta zadziała znacznie sprawniej.

Znalazło się też coś dla miłośników dobrego brzmienia. Po aktualizacji, gracze mogą włączyć opcję passthrought. Poprawi ona jakość dźwięku z aplikacji streamingowych jak chociażby Apple TV czy wciąż niedostępne w Polsce Disney+.

Zajęto się także dalszym promowaniem Game Passa. W trakcie przeglądania biblioteki będziemy mogli obejrzeć zwiastuny gier dostępnych w abonamencie po najechaniu na nie w aplikacji. Według Microsoftu, pozwoli to na szybsze zapoznawanie się z danymi tytułami bez przeklikiwania się przez kilka okienek.

Co więcej, wprowadzono nawet nowy, dynamiczny motyw dla menu konsoli. „Motes” to zielone tło, które może się podobać. Możecie je ustawić tak, jak każdy inny motyw – z poziomu ustawień.

Ostatnią większą zmianą jest rozszerzenie zakresu kontroli rodzicielskiej. Rodzice mogą od teraz zadecydować z poziomu aplikacji Xbox Family Settings, czy ich pociecha będzie mogła zagrać w wybrany przez siebie tytuł multiplayer, jeśli jest on docelowo zablokowany w ustawieniach kontroli rodzicielskiej.

Aktualizacja powinna być już dostępna dla wszystkich posiadaczy Xbox Series.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.