Microsoft funduje graczom podróż do przeszłości w nowej aktualizacji

Jeśli tęsknicie za pierwszym Xboxem, Xbox Series pomogą Wam wrócić do przeszłości. Nowa aktualizacja next-genów wprowadza klasyczny motyw konsoli.

Microsoft wprowadził nową aktualizację na swoje next-genowe konsole. Jedną z nowości w łatce jest świeży motyw, który został wspomniany w liście zmian w aktualizacji. Co ciekawe, Microsoft dodał jeszcze jeden motyw do menu Xbox Series, ale nie wspomniał o nim we wpisie na temat zmian.

Nie jest to byle jaki motyw, wszak nawiązuje on do pierwszej konsoli giganta z Redmond. Tło „The Original” wygląda jak żywcem wyjęte z pierwszego Xboxa i widać to na pierwszy rzut oka. Charakterystyczny design i kolorystyka całości sprawiają, że nawet Xbox Series potrafi nabyć klimat klasycznej konsoli. Rzecz jasna wrażenie to zniknie po włączeniu menu, ale nadal wygląda to bardzo sympatycznie.

Co więcej, motyw „The Original” jest dostępny dla każdego gracza. Aby go zastosować, musimy udać się do odpowiedniej zakładki w menu naszej konsoli. Jeśli pobraliście już najnowszą aktualizację oprogramowania, powinniście móc wybrać to tło.

Osoby pamiętające lub posiadające do dziś pierwszego Xboxa z pewnością ucieszą się z takiego nostalgicznego prezentu. Klasyczny Xbox ukazał się w USA w 2001 roku i w listopadzie będziemy świętować jego 20 urodziny. Kto wie, może Microsoft zamierza obchodzić je z przytupem?

Your Xbox Series X|S is about to become … The original Xbox! 😍 pic.twitter.com/YJhjdSEWG0 — Klobrille (@klobrille) May 11, 2021

I’m back in the early 2000s! pic.twitter.com/KFyh3aZvbK — Coco Tolentino (@ChocoLocoTol) May 11, 2021

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.