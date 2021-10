Xbox przejmie kolejne marki na wyłączność. Phil Spencer o planach firmy

Phil Spencer nie kryje się z dalszymi planami firmy Xbox. Gigant gamingu zamierza dalej przyjmować nowe studia pod swoje skrzydła.

Szef firmy wspomniał, że najczęściej przejmowane są zespoły, z którymi Zieloni mieli już okazję współpracować. Korporacja stosuje więc taką samą taktykę, jak PlayStation.

Jeśli spojrzysz na niektóre osoby, które pozyskaliśmy i z którymi nawiązaliśmy współpracę, to są to ludzie, z którymi utrzymywaliśmy długotrwałe relacje, a teraz weszli do Xbox. I widzą nasze plany dotyczącą platformy i usług, więc chcę, aby mogli wykonywać swoją najbardziej niesamowitą, kreatywną pracę jako część tego zespołu.

Jednocześnie Spencer zapewnił, że Xbox jeszcze nie zakończył swoich zakupów. Choć nie da się przewidzieć, kiedy i jakie studia zostaną przejęte, możemy być pewni, że prędzej czy później usłyszymy o kolejnych wielkich transakcjach.

Cały czas szukamy ludzi, którzy naszym zdaniem dobrze pasują do naszej strategii i zespołów. Więc na pewno jeszcze nie skończyliśmy (przejmowania nowych studiów – red. ).

Nie ma żadnego limitu. (…) ale jeśli znajdziemy studio, do którego dobrze pasujemy, podzielimy się tym, co my próbujemy robić i tym, co oni próbują robić.

– kontynuował