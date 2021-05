Xbox Game Studios pracuje nad nowymi markami. Czyżby zapowiedzi już niebawem?

Szef marketingu usług gier na platformę Xbox podzielił się informacjami na temat nadchodzących premier gier. Potwierdził, że studia Microsoftu pracują obecnie nad niezapowiedzianymi nowościami.

W wywiadzie udzielonym dla Games Radar Ben Decker, szef marketingu usług gier działu Xbox, pochwalił się na temat produkcji gier, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego. Według niego studia pracujące dla Microsoftu obecnie tworzą wiele „ekscytujących tytułów”, o których jeszcze nie usłyszeliśmy. Co najlepsze, są to zupełnie nowe marki.

Obecna strategia Microsoftu skupia się w dużej mierze wokół Game Passa. Przypominamy, że posiadacze abonamentu otrzymują stały dostęp do ogromnego katalogu gier. Oprócz tego wiele tytułów w dniu premiery zostaje dodanych do usługi giganta z Redmond, co pozwala graczom nie wykosztować się, aby zagrać w hity AAA. Nowe IP bez wątpienia urozmaiciłyby bibliotekę gier dostępnych na wyłączność na platformie giganta z Redmond.

Ciężko spekulować nad tym, czym mogą być niezapowiedziane jak dotąd gry. Jeszcze niedawno pisaliśmy o nietypowym przecieku, który wskazywał na jedną lub dwie nieznane jeszcze nikomu produkcje. Bardzo możliwe, że wtedy insiderowi chodziło dokładnie o te same, co teraz Benowi.

Bardzo możliwe, że więcej o nich usłyszymy podczas nadchodzącego E3. Impreza już za miesiąc. Przypominamy, że w tym roku event odbędzie się całkowicie zdalnie, dlatego wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać w swoim domowym zaciszu.

