Już dzisiaj wielka polska premiera w Xbox Game Pass. Nie można przejść obojętnie

The Alters właśnie debiutuje i od razu trafia do Xbox Game Pass. Nowa produkcja 11 bit studios dostępna będzie od dziś na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. To ważny dzień dla fanów gier z mocną narracją i dla samego polskiego studia, które po This War of Mine i Frostpunku pokazuje, że nie boi się sięgać po coraz bardziej oryginalne tematy.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Ważna premiera w Xbox Game Pass

W The Alters wcielamy się w Jana Dolskiego, samotnego pracownika platformy kosmicznej, który musi walczyć o przetrwanie na obcej planecie. Problem w tym, że nie da się tego zrobić w pojedynkę. Jan buduje więc… własne alternatywne wersje siebie. Każda z nich reprezentuje inne życiowe wybory, inne kompetencje i inną osobowość. Z pomocą swoich „alterów” musi znaleźć sposób, by przeżyć i wydostać się z pułapki. Gra łączy elementy survivalu, budowania bazy, zarządzania zasobami i relacjami oraz typowe dla 11 bit studios moralne rozkminy.

Ważną informacją jest to, że The Alters już na starcie dostępne jest w ramach Xbox Game Pass. Zarówno na konsolach Series X/S, jak i na PC. Wersja w chmurze też wchodzi w grę, jeśli ktoś korzysta z Game Pass Ultimate. To kolejny efekt współpracy między Microsoftem a polskim studiem, które już wcześniej udostępniało swoje gry w tej usłudze.

To zdecydowanie jedna z większych polskich premier tego roku, a jednocześnie mocny akcent narracyjny w bibliotece Game Passa. Choć na dłuższą analizę fabularnych wyborów przyjdzie jeszcze czas, już teraz wiadomo, że 11 bit studios znów postawiło na emocje, trudne decyzje i głęboką atmosferę. Poza tym warto zagrać choćby dlatego, że niebawem może być… drożej.

Źródło: Xbox Store