Xbox Game Pass podrożeje? Wyciek sugeruje, że zmiany są blisko

Microsoft jeszcze oficjalnie niczego nie ogłosił, ale wygląda na to, że podwyżka ceny Xbox Game Pass to tylko kwestia czasu. Jeden z użytkowników Reddita, przeglądając dane aktualizacji Xbox Cloud Gaming, natknął się na przygotowane powiadomienie zatytułowane jednoznacznie: „Wzrost ceny subskrypcji”. Nie była to przypadkowa linijka tekstu, a gotowy komunikat, który wkrótce może trafić do użytkowników usługi.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass znów zdrożeje?

To właśnie w kontekście Xbox Cloud Gaming pojawiła się ta informacja, czyli funkcji dostępnej wyłącznie w pakiecie Xbox Game Pass Ultimate. Z tego powodu można podejrzewać, że to właśnie ten plan doczeka się korekty ceny. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy zmiany obejmą także inne warianty subskrypcji, jak np. Game Pass dla konsol czy PC.

Niektórzy gracze już teraz spekulują, że Microsoft może spróbować rozdzielić usługę Cloud Gaming jako osobną subskrypcję. To mogłoby złagodzić podwyżkę w oczach użytkowników, ale jednocześnie oznaczałoby dodatkowe wydatki dla tych, którzy z grania w chmurze faktycznie korzystają. Z drugiej strony, nawet w takim scenariuszu cena Ultimate raczej nie zostanie obniżona, a wręcz przeciwnie.

Pewnym tropem może być też rozwój Xbox Play Anywhere. Microsoft niedawno zapowiedział jego integrację z ROG Ally, co może wskazywać na plan rozszerzenia obecności Xboxa na kolejnych urządzeniach. Jeśli usługa ma stać się bardziej uniwersalna, to podwyżka może być uzasadniona szerszą ofertą. Ale wiadomo, graczy i tak najbardziej zaboli po kieszeni.

Na razie Microsoft milczy, ale wyciek z plików aktualizacji sugeruje, że do oficjalnej zapowiedzi zostało już niewiele czasu. Jeśli wzorem wcześniejszych ruchów korporacji informacje o zmianach cen mają pojawić się tuż przed ich wejściem w życie, warto już teraz zastanowić się nad przedłużeniem subskrypcji na zapas.

Źródło: Reddit