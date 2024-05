Sześć gier zniknie z abonamentu Xbox Game Pass

Usługi abonamentów z grami mają to do siebie, że regularnie są wzbogacane o nowe produkcje — ale z drugiej strony często tracą też gry, które dodano do nich wcześniej. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż wydawcy zobowiązują się umowami do umieszczania swoich gier w usługach na określony czas. Niekiedy produkcje te dostępne są przez jakiś konkretny okres, inne pozostają na dłużej. Tak czy inaczej, na większość gier w końcu przyjdzie pora.

W tym tygodniu posiadacze abonamentu Xbox Game Pass stracą 6 produkcji:

Chicory: A Colorful Tale

Farworld Pioneers

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle

Pac-Man Museum Plus

Little Witch in the Woods

Railway Empire 2

Gry będą dostępne jeszcze przez parę dni, do 31 maja. Jeżeli chcielibyście zatrzymać je na dłużej, to z pomocą przychodzi sklep Xboksa. Tam znajdziecie wszystkie wymienione produkcje w nowych, niższych cenach. Ostatecznie cieszy jednak fakt, ze abonament opuszczają nieco bardziej niszowe gry, a nie duże produkcje AAA — przynajmniej w tym przypadku.

