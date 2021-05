Ogrom nowych gier trafi do Xbox Game Pass. Komu Secret Neighbor i Slime Rancher?

Dzisiaj Microsoft podzielił się nadchodzącymi nowościami w abonamencie Xbox Game Pass. Niektóre z nich dostępne są już dzisiaj, a kolejne będą dodawane w nadchodzących dniach.

Nieoczekiwanie gigant z Redmond poszerzył znacznie bibliotekę swojego abonamentu. Ucieszą się także posiadacze wariantu Ultimate usługi, ponieważ do trybu Beta Xbox Cloud Gaming zostały dodane kolejne gry w ramach touch controls – grania na urządzeniach mobilnych bez potrzeby korzystania z kontrolera.

Mamy do czynienia z wieloma świetnymi smaczkami, między innymi ze SnowRunnerem, o którym pisaliśmy tutaj. Warto zainteresować się także Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville oraz Secret Neighbor, ponieważ już teraz te produkcje zdobyły uznanie u wielu graczy. Na pewno wielu z Was przypadną do gustu pozostałe produkcje, dlatego zapoznajcie się z poniższą listą.

Oto nowości dla wszystkich abonentów Xbox Game Pass:

SnowRunner (chmura, konsole i PC) – dostępne od dzisiaj

Peggle 2 (chmura) EA Play – dostępne od 20 maja

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (chmura) EA Play – dostępne od 20 maja

Secret Neighbor (PC) ID@Xbox – dostępne od 20 maja

The Wild at Heart (konsole i PC) ID@Xbox – dostępne od 20 maja

The Catch: Carp & Coarse Fishing (chmura, konsole i PC) – dostępne od 21 maja

Knockout City (konsole, PC) EA Play – dostępne od 21 maja

Maneater (chmura, konsole i PC) ID@Xbox – dostępne od 25 maja

Conan Exiles (chmura i konsole) ID@Xbox – dostępne od 27 maja

Fuzion Frenzy (chmura) – dostępne od 27 maja

Joy Ride Turbo (chmura) – dostępne od 27 maja

MechWarrior 5: Mercenaries (konsole) ID@Xbox – dostępne od 27 maja

Slime Rancher (PC) ID@Xbox – dostępne od 27 maja

Solasta: Crown of the Magister (PC) ID@Xbox – dostępne od 27 maja

Poniżej lista nowości dla posiadaczy subskrypcji Ultimate w ramach Xbox Cloud Gaming touch controls:

Banjo-Tooie

Call of the Sea

Genesis Noir

Narita Boy

Nier: Automata Become As Gods Edition

Rain on Your Parade

Two Point Hospital

Niestety, wiele tytułów już 31 maja odchodzi z biblioteki Xbox Game Pass. Oto one:

Assetto Corsa (chmura i konsole)

Broforce (PC)

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix (konsole)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (konsole)

Surviving Mars (chmura, konsole i PC)

Void Bastards (chmura, konsole i PC)



Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.