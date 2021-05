Xbox Game Pass niespodziewanie wita kolejny hit. Do usługi trafi SnowRunner

Xbox Game Pass wzbogaci się dziś o kolejny, świetny tytuł. Do usługi zmierza chwalony przez graczy SnowRunner od Saber Interactive.

Microsoft nie daje się nudzić posiadaczom Game Passa. Niedawno ogłoszono, że do biblioteki abonamentu trafi kolejna duża produkcja i gigant z Redmond nie zwalnia tempa nawet na chwilę.

Bez wcześniejszych zapowiedzi, potwierdzono następny spory i znany tytuł. Jeśli lubicie śnieg, ciężarówki, strome podjazdy i dobre gry w abonamentach, ucieszy się na wieść, że do Xbox Game Pass zmierza SnowRunner. Stanie się on dostępny w ramach Game Passa już dziś. Zagrają w niego subskrybenci usługi na konsolach Xbox oraz komputerach osobistych.

Produkcja Saber Interactive cieszy się sporą popularnością. Przy okazji tytuł ten zbiera bardzo pozytywne oceny od graczy. Co więcej, w rozgrywkę zaangażowały się już dwa miliony osób.

Fani chwalą SnowRunnera za wciągająca rozgrywkę, śliczną grafikę i sporą ilość treści. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na zaawansowaną fizykę śniegu i błota, która może robić wrażenie.

Co więcej, do gry trafiło też właśnie spore rozszerzenie. New Frontiers wprowadza nowe zadanie, cztery wielkie mapy, dwa pojazdy i wiele więcej. Jeśli lubicie tego typu produkcje, zdecydowanie warto dać SnowRunnerowi szansę. To jedna z tych gier, które odpala się przysłowiową chwilę i kończy się sesję po paru godzinach.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun gry.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.