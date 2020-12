Xbox Game Pass połączy się z EA Play na PC nieco później

Mamy złą wiadomość dla posiadaczy subskrypcji Xbox Game Pass na PC. Usługa nie połączy się z EA Play w tym miesiącu. Microsoft zmienił plany.

Jakiś czas temu Microsoft ogłosił, że abonament Game Pass połączy się z EA Play i zagwarantuje dostęp do bardzo wielu tytułów od Electronic Arts. Gracze konsolowi mogą już cieszyć się asortymentem produkcji Elektroników, jednak gracze pecetowi musieli poczekać do grudnia.

Niestety, czas oczekiwania posiadaczy komputerów osobistych nieco się wydłuży. Microsoft potwierdził, że musi przełożyć połączenie usług na PC na bliżej nieokreślony termin. Na oficjalnym blogu Xbox pojawiło się ogłoszenie firmy.

Kiedy pierwotnie mieliśmy pisać ten post, aby zapowiedzieć dostępność EA Play w Game Pass, wyglądał on nieco inaczej. Niestety, to, co było postem celebracyjnym, zmieniło się w taki, który prosi o chwilkę cierpliwości: podjęliśmy decyzję o opóźnieniu EA Play na PC w ramach Game Pass na PC i Ultimate do 2021 roku.

Nawiązaliśmy współpracę z Electronic Arts, ponieważ tak samo jak my są zafascynowani pomocą ludziom i społeczności w odkrywaniu świetnych gier i wiedzieliśmy, że zdołamy dostarczyć świetne doświadczenie dla naszych członków dzięki współpracy. Aby to osiągnąć, potrzebujemy jeszcze trochę czasu.

Ogłoszenie Xbox