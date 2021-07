Była gamingowa lodówka, czas na gamingowe pączki. Darmowy Xbox Game Pass w zestawie

W Wielkiej Brytanii za niedługo wystartuje akcja promocyjna jednej z największych sieciówek pączkarni oraz Microsoftu. Przy zakupie pączków otrzymacie darmowy miesiąc Xbox Game Pass Ultimate.

Podczas obecnej generacji konsol Microsoft podejmuje naprawdę niecodzienne decyzje. Jeszcze niedawno pisaliśmy o urzeczywistnieniu gamingowej lodówki, a dziś dowiadujemy się na temat innego ambitnego pomysłu. Jak informuje GameSpot, gigant z Redmond podjął się współpracy z amerykańską siecią Krispy Kreme. Owocem tego są specjalne zestawy pączków, które wyglądają jak logo Xbox. Poniżej możecie zobaczyć ciekawy spot reklamowy, który ma promować omawianą w artykule akcję.

Welcome to the next generation



Introducing… The Nexus Level Doughnut



Coming Soon 👀https://t.co/UVteHkCnjT@xboxuk #KrispyKremeXbox pic.twitter.com/Xf3hRuKybw — Krispy Kreme UK (@krispykremeUK) July 28, 2021

Przy zakupie opakowania słodyczy każdy będzie mógł nacieszyć się darmowym miesiącem Xbox Game Pass Ultimate. Co ciekawe, jest to oferta jednorazowa dla każdego fana pączków. Nie ma możliwości, by obłowić się w kilka pakietów i w ten sposób zyskać dostęp do usługi na np. rok.

Być może zastanawia Was, co jest takiego niezwykłego w tych smakołykach? Zastosowano do ich produkcji specjalne ciasto na bazie Brownie, zielony lukier i najpewniej cukier puder. Muszę przyznać, że na ich widok już leci mi ślinka i w tym momencie żałuję, że takich wypieków nie uświadczymy w naszym kraju.

Co sądzicie o tego typu akcjach promocyjnych? Przydałoby się takich więcej w Polsce, prawda? Mam nadzieję, że PR polskiego oddziału Microsoftu czyta ten tekst. *wink, wink*