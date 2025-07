Nowości w Xbox Game Pass od 8 do 11 lipca

Tydzień rozpoczynamy z przytupem. 8 lipca do biblioteki Game Pass wraca The Ascent, brutalna, dynamiczna strzelanka RPG osadzona w mrocznym cyberpunkowym świecie. Gdy upada korporacja, która trzymała wszystkich w garści, chaos przejmuje kontrolę. Wcielisz się w najemnika, który musi walczyć o przetrwanie — solo lub w kooperacji. Jeśli masz ochotę na neonowe klimaty i intensywne starcia, to świetny moment, by dać grze szansę.

Zupełnie inne emocje przynosi Minami Lane, dostępna od 9 lipca. To uroczy, spokojny symulator zarządzania, w którym budujesz swoją japońską uliczkę marzeń. Prowadzisz sklepiki, upiększasz otoczenie i dbasz o szczęście mieszkańców. Idealna propozycja na leniwe popołudnia — szczególnie jeśli lubisz tytuły w stylu Stardew Valley czy Animal Crossing, ale w nieco mniejszej, bardziej przytulnej skali.

Kulminacja nastąpi 11 lipca, gdy z impetem powróci legenda — Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. To klasyki, które zdefiniowały skateboarding w grach, teraz w pełni odświeżone: więcej trików, nowi skaterzy, kultowe parki i oczywiście energetyczna ścieżka dźwiękowa, bez której trudno wyobrazić sobie tę serię. To nie tylko powrót nostalgii, ale też świetna okazja, by wciągnąć nowych graczy w świat kickflipów i grindów.

Na dokładkę — od dziś rusza 10-godzinna wersja próbna EA Sports College Football 26 dla wszystkich posiadaczy Xbox Game Pass Ultimate (dzięki EA Play). To pierwszy raz od lat, gdy futbol uniwersytecki wraca na konsole w nowej odsłonie — idealna szansa, by sprawdzić, czy warto czekać na premierę pełnej wersji. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem akcji, sportu czy relaksu, Game Pass w tym tygodniu ma coś, co idealnie wpasuje się w Twój nastrój.

