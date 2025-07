Blacktail to świetna i ciekawa perełka rodem z Polski. Teraz ta ciekawa gra jest do kupienia prawie jak za darmo. Wystarczy ledwie 5 złotych, a i tak zostanie wam kilka groszy.

Blacktail prawie jak za darmo na Steam

Blacktail to niezwykła podróż przez mroczny, baśniowy świat, w którym legendy ożywają, a każda decyzja ma swoje konsekwencje. Wcielasz się w Yagę – młodą dziewczynę wyklętą przez własną społeczność, oskarżoną o czary i zmuszoną do ucieczki w głąb dzikiego, magicznego lasu. Uzbrojona jedynie w łuk, ręcznie rzucane zaklęcia i determinację, wyruszasz w samotną wędrówkę, by odnaleźć zaginioną siostrę i zrozumieć prawdę o sobie. „Blacktail” nie tylko opowiada historię o dojrzewaniu i walce ze strachem – to opowieść o wyborach, o cienkiej granicy między dobrem a złem, oraz o tym, jak przeszłość potrafi upomnieć się o swoje.

To gra, która wciąga nie tylko rozgrywką, ale i nastrojem. Zjawiskowa oprawa graficzna – przypominająca ożywione ilustracje z ilustrowanych książek dla dzieci – kontrastuje z mrokiem opowieści i dziwnością istot, które spotykasz po drodze. Każdy zakątek lasu skrywa tajemnicę, a każda walka to test nie tylko zręczności, ale i moralności. Czy wybierzesz ścieżkę światła, czy pozwolisz, by ogarnęła cię ciemność? Blacktail od polskiego studia The Parasight to nie tylko gra – to baśń, którą sam tworzysz, krok po kroku, strzał za strzałem.

Grę kupicie pod poniższym linkiem — prawie jak za darmo!

