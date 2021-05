Nowe gry w Xbox Game Pass. Takiej oferty dawno nie było

Microsoft przygotował świeżą dostawę gier dla subskrybentów Xbox Game Pass. Szykujcie się na zastrzyk bardzo przyjemnych produkcji.

Jeśli subskrybujecie Game Passa, zapewne zauważyliście, że ostatnie aktualizacje nie były specjalnie imponujące. Co więcej, można było odnieść wrażenie, że do usługi trafia coraz mniej sporych produkcji. Na szczęście najnowsze ogłoszenie Microsoftu rozwiewa to poczucie.

Nowości zmierzające do Xbox Game Pass w pierwszej połowie maja

W maju do Game Passa trafi kilka dobrych produkcji. Pojawia się wśród nich chociażby zapowiedziana wcześniej FIFA 21, Red Dead Online i Outlast 2. Innymi słowy, na jakość aktualizacji oferty trudno narzekać.

Oto lita gier, które pojawią się niedługo w Xbox Game Pass:

Dragon Quest Builders 2 – konsole i PC – 4 maja

FIFA 21 – konsole i PC – 6 maja

Outlast 2 – xCloud, konsole i PC – 6 maja

Steep – xCloud i konsole

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – konsole i PC – 13 maja

Just Cause 4: Reloaded – xCloud, konsole i PC – 13 maja

Psychonauts – xCloud, konsole i PC – 13 maja

Red Dead Online – xCloud i konsole – 13 maja

Remnant: From the Ashes – PC – 13 maja

15 maja z usługi zniknie też kilka tytułów:

Alan Wake

Battlefleet Gothic: Armada 2

Dungeons of the Endless

Final Fantasy IX

Hotline Miami

Plebby Quest: The Crusades

Jeśli nie widzicie nic dla siebie, spokojna głowa. W drugiej połowie miesiąca Microsoft powinien ujawnić kolejną aktualizację biblioteki gier.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.