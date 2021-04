FIFA 21 zmierza do Xbox Game Pass. Zagramy już za kilka dni

Jeśli subskrybujecie Game Passa i nie graliście jeszcze w FIFA 21, wkrótce będziecie mieć szansę. Piłkarski hit szybkim krokiem zmierza do usługi Microsoftu.

W marcu miało miejsce ostateczne połącznie Xbox Game Pass z EA Play. Obie usługi są dostępne w ramach jednego abonamentu na PC i konsolach Xbox, co gwarantuje subskrybentom XGP ponad 60 tytułów od Elektroników. Co więcej, lista jest stale poszerzana. Tym razem szczególnie ucieszą się fani piłki nożnej. Flagowa seria gier sportowych od EA wkrótce trafi do biblioteki zielonych.

Jak czytamy na Twitterze Xbox Game Pass UK, do usługi zmierza FIFA 21. Gra będzie dostępna dla abonentów Game Passa już od 6 maja. Najpewniej gra trafi do abonamentu równocześnie na konsolach i PC, jednak na potwierdzenie tej wieści musimy poczekać.

Jeśli zrobiliście sobie przerwę od serii FIFA i trochę się stęskniliście, sprawdzenie najnowszej odsłony w Game Passie jest dobrym pomysłem. Kontynuacja zadebiutuje za kilka miesięcy, ale przed tym zdążycie zapoznać się ze zmianami, które przeszedł (lub też nie) cykl na przestrzeni lat.

A jeśli sami polujecie na Game Passa w dobrej cenie, miejcie na oku nasz dział z promocjami. Abonament Microsoftu łatwo wyrwać ze sporą zniżką. Wkrótce powinniśmy też otrzymać kolejną, dużą aktualizację biblioteki usługi. Microsoft zazwyczaj udostępnia je na początku i pod koniec miesiąca.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.