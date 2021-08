Nowe gry w Xbox Game Pass. Coś dla skejtów i jedna z GOTY zeszłego roku

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W Xbox Game Pass już niedługo pojawi się spory zestaw nowych gier. Microsoft przygotował całkiem atrakcyjną ofertę dla graczy.

Microsoft regularnie aktualizuje Game Passa i wprowadza do niego nie tylko świeżutkie tytuły, ale też bonusy. Tym razem subskrybenci usługi otrzymają zestaw z mniejszą liczbą wysokobudżetowych produkcji, ale nie oznacza to, że nie są one warte Waszej uwagi. W sieci udostępniono pełną listę tytułów, w które już niedługo zagrają osoby subskrybujące popularny abonament.

Oto lista nowych gier, które już niedługo trafią do oferty Xbox Game Pass.

Skate – xCloud, konsole i PC – 5 sierpnia

Skate 3 – xCloud – 5 sierpnia

Curse of the Dead Gods – xCloud, konsole i PC – 5 sierpnia

Lumines Remastered – 5 sierpnia

Katamari Damacy Reroll – xCloud, konsole i PC – 5 sierpnia

Dodgeball Academia – xCloud, konsole i PC – 5 sierpnia

Starmancer (Game Preview) – PC – 5 sierpnia

Art of Rally – xCloud, konsole i PC – 12 sierpnia

Hades – xCloud, konsole i PC – 13 sierpnia

Microsoft Solitaire Collection PE – PC – 17 sierpnia

Pamiętajcie również, że z Game Passa wkrótce zniknie kilka większych produkcji. Jest wśród nich chociażby GTA V. Pełną listę gier wypadających z XGP znajdziecie w tym artykule.