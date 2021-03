Nowe gry w Xbox Game Pass. Do usługi trafi ponad 20 produkcji

Xbox Game Pass doczeka się w nadchodzących miesiącach wielu sporych aktualizacji. Microsoft zapowiedział, wszystkie gry pokazane na Xbox March Event trafią do popularnego abonamentu.

Usługi Microsoftu jak już się rozpędziły, tak ciężko je zatrzymać. Nie dość, że do subskrybentów Game Passa na PC trafiły niedawno gry z EA Play, to jeszcze dodatkowo czeka ich masa nowości. Co więcej, mowa tu o debiutach. Na Xbox March Event zaprezentowano całą masę indyków i najlepsze jest to, że wszystkie trafią do Game Passa. Lista jest całkiem pokaźna.

Oczywiście gry nie trafią do usługi w jednym momencie. Będą one dodawane cyklicznie wraz z większymi aktualizacjami. Niemniej poza tymi najbardziej znanymi tytułami, posiadacze Game Passa mogą liczyć na wysyp nietypowych gier od mniejszych producentów.

Gry z Xbox March Event trafią do Xbox Game Pass

Znaczna większość produkcji debiutuje w ciągu najbliższych miesięcy. Na ich wprowadzenie do XGP nie poczekamy zbyt długo, ale więcej konkretów poznamy przy okazji kolejnych aktualizacji.

Oto lista tytułów zaprezentowanych na Xbox March Event, które trafią do Game Passa:

Art of the Rally – xCloud i konsole

Astria Ascentind – xCloud i konsole

Backbone – xCloud i konsole

Boyfriend Dungeon – xCloud i konsole

Craftopia – konsole i PC

Dead Static Drive – konsole i PC

Edge of Eternity – xCloud i konsole

Hello Neighbor 2 – xCloud i konsole

Library of Ruina – xCloud i konsole

Little Witch in the Woods – xCloud i konsole

Moonglow Bay – xCloud i konsole

Narita Boy – xCloud i konsole

Nobody Saves the World – xCloud i konsole

Omno – xCloud i konsole

Recompile – xCloud, konsole i PC

Sable – konsole i PC

She Dreams Elsewhere – konsole i PC

S.T.A.L.K.E.R. 2 – xCloud i konsole

The Ascent – xCloud, konsole i PC

Undungeon – xCloud, konsole i PC

Way to the Woods – xCloud i konsole

The Wild at Heart – konsole

Nieco dziwić może fakt, że nowy S.T.A.L.K.E.R. nie trafi do Game Passa na PC. Z pewnością rozczaruje to wielu graczy. Mimo to, warto mieć na uwadze, że Microsoft testuje swoją chmurę w przeglądarce. O ile nie zagramy w ramach abonamentu bezpośrednio na naszym komputerze, to najpewniej odpalimy ten tytuł w chmurze. Nie jest to idealne rozwiązanie, które zadowoli każdego, ale rzeczona produkcja na pewno będzie dostępna do kupienia na którejś z dostępnych na PC platform. Innymi słowy, nie ma większych powodów do obaw.

Przypominam, że jeśli szukacie taniego Game Passa, to warto zaglądać na nasz dział z promocjami. Przeceny abonamentu dla nowych i obecnych użytkowników odbywają się praktycznie co chwilę.

