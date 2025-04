Subskrybenci abonamentu Xbox Game Pass nie mają powodów do narzekań. Usługa regularnie otrzymuje nowe i ciekawe gry. Kolejna produkcja, nad którą warto się pochylić zadebiutuje jeszcze w tym tygodniu. Chodzi oczywiście o Clair Obscur: Expedition 33.

Nowość w Xbox Game Pass – Clair Obscur: Expedition 33

Fani gier RPG mają powody do radości — już 24 kwietnia do biblioteki Xbox Game Pass trafi wyczekiwany Clair Obscur: Expedition 33! To jedna z najgłośniejszych premier tego miesiąca i kolejny tytuł dostępny w usłudze Microsoftu w dniu swojej premiery.

Clair Obscur: Expedition 33 to klimatyczna gra RPG z turowym systemem walki, wzbogaconym o dynamiczne, zręcznościowe elementy w czasie rzeczywistym. Gracze poprowadzą członków Ekspedycji 33 w walce przeciwko tajemniczej Paintress, której obrazy sprowadzają śmierć na mieszkańców niezwykłego świata inspirowanego francuską Belle Époque. Twórcy obiecują ewolucję klasycznego JRPG — w trakcie starć będzie można nie tylko planować taktykę, ale też unikać ciosów, parować ataki i wykonywać kontry w czasie rzeczywistym. Dodatkowo system budowania postaci pozwoli tworzyć unikalne konfiguracje bohaterów, dostosowując ich ekwipunek, umiejętności i statystyki do własnego stylu gry.

Gra od momentu zapowiedzi na zeszłorocznym Xbox Summer Showcase budzi ogromne zainteresowanie, a oczekiwania wobec niej są naprawdę wysokie. To jeden z najbardziej wyczekiwanych RPG-ów pierwszej połowy 2025 roku — i teraz każdy posiadacz Xbox Game Pass na Xbox Series X|S oraz PC będzie mógł sprawdzić go od razu w dniu premiery.

