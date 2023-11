Xbox Game Pass z genialną niespodzianką. Dwie nowe gry w usłudze

Lubicie soulslike’i? A lubicie oszczędzać na grach? Być może nawet macie Xbox Game Pass? Wiem, że wszystko to brzmi jak początek tandetnego tekstu marketingowego, ale tym razem sam jestem zachwycony kolejnymi nowościami w abonamencie. Microsoft dorzucił do pieca, bo mowa o dwóch naprawdę udanych pozycjach.

Jeżeli nigdy nie graliście w Remnant: From the Ashes, a już tym bardziej w świeższe Remnant 2, pokrótce wyjaśnię Wam, o co chodzi i skąd ten zachwyt. Mówimy przecież o dość wyjątkowych souslike’ach, bo takich, które skupiają się na broni palnej. „Jedynka” okazała się godną uwagi (szczególnie ze znajomymi w kooperacji) przygodą, ale „dwójka” zdobyła jeszcze lepsze oceny.

Trafiamy do świata, w którym „ocalali ludzie muszą zmierzyć się z nowymi śmiercionośnymi stworzeniami i przypominającymi bogów bossami w przerażających światach. Graj solo lub we współpracy z dwójką znajomych, aby odkrywać nieznane krainy i powstrzymać zło przed zniszczeniem rzeczywistości. Gracze będą musieli polegać na umiejętnościach swoich i członków drużyny, aby sprostać niewiarygodnym wyzwaniom i odegnać widmo zagłady ludzkości”, jak obiecują twórcy. Brzmi dumnie, prawda?

Remnant: From the Ashes można było już niegdyś zgarnąć za darmo na zawsze, ale Remnant 2 to świeża premiera z bieżącego roku. Dlatego debiut w Xbox Game Pass – i to bez wcześniejszej zapowiedzi – jest tak dobrą wiadomością.