Xbox Game Pass może wkrótce trafić na Steam

Wiarygodne źródło informacji na temat Valve twierdzi, że firma chce ściągnąć Xbox Game Pass na Steam. Taki obrót spraw jest jak najbardziej prawdopodobny.

Popularność Game Passa nie przestaje zadziwiać. Microsoft wyhodował sobie kurę znoszącą złote jaja i nawet Sony ma rozglądać się za podobnym rozwiązaniem. Game Pass jest dostępny na praktycznie każdej platformie, choć ogranicza się do tych najbliżej Microsoftu. Wkrótce może się to zmienić.

Valve chce wprowadzić Xbox Game Pass na Steamie

Znany informator skupiający się na wieściach ze stajni Valve, Tyler McVicker, prowadził niedawno streama z sesją pytań i odpowiedzi. W pewnym momencie został zapytany o ewentualną odpowiedź Valve na Xbox Game Pass. Okazuje się, że takowej nie będzie, wszak twórcy Steama chcą ściągnąć subskrypcję Microsftu na swoją platformę.

Czy Valve rozważa wprowadzenie na Steam subskrypcji pokroju Game Passa? Valve chce ściągnąć Game Passa na Steam. – powiedział Tyler McVicker w trakcie transmisji na żywo

Niestety, McVicker nie podzielił się żadnymi konkretnymi informacjami lub przybliżonymi terminami. Póki co po prostu poinformował swoich widzów, że Valve dogaduje się z Microsoftem, więc nie wiadomo, czy jakakolwiek umowa dojdzie do skutku.

McVicker to bardzo dobre źródło przecieków. Informator zasłynął z publikowania wieści na temat Valve i nie tylko. Udało mu się ujawnić chociażby Half-Life: Alyx. Niemniej wciąż jest to tylko plotka i nie możemy jej potwierdzić do momentu opublikowania stosownych informacji przez któregoś z wydawców.

Mimo to, fakt wprowadzenia Game Passa na Steam to coś, co dało się przewidzieć z dużym wyprzedzeniem. Microsoft co rusz daje znak, że chce umieścić usługę na każdej możliwej platformie.

Game Pass prędzej czy później trafi na Steama

Subskrybenci XGP mogą odpalać gry z biblioteki na komputerach osobistych, Xboxach, smartfonach i tabletach. PeCetowcy mogą grać za pośrednictwem launchera Xbox, a niedługo bardziej powszechny stanie się przeglądarkowy xCloud.

Moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, aby wrzucić Game Passa na platformę Steam. Valve jest gotowe do obsługi płatności dla tego typu subskrypcji. Przypomnę, że na Steam możemy opłacić i wykorzystać EA Play, a także abonamenty niezliczonych gier MMORPG. Kwestie techniczne nie będą więc żadnym problemem.

Moim zdaniem jest kwestią czasu, zanim Game Pass zagości na Steam. Microsoft nie konkuruje z Valve, a do tego chętnie wrzuca swoje gry na platformę giganta. Nie potrafię znaleźć jakiegokolwiek powodu, dla którego Microsoft miałby nie udostępnić Game Passa kolejnej, ogromnej puli odbiorców.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.