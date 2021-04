PS5 ma otrzymać swojego Game Passa. Twórca God of War się wygadał

Twórca pierwszych odsłon God of War zdradził, że PS5 otrzyma swojego Game Passa. Sony rzekomo szykuje odpowiedź na popularną usługę Microsoftu.

Popularność Xbox Game Pass bez wątpienia wpływa na całą branżę gier wideo. Największe studia decydują się na wypuszczanie swoich gier w usłudze już na premierę, dzięki czemu Microsoft stale wzmacnia jej ofertę. Sony najwyraźniej postanowiło zareagować na poczynania konkurencji.

PS5 ma otrzymać usługę będąca odpowiedzią na Game Passa

Okazuje się, że PlayStation już pracuje nad odpowiedzią na Game Passa. Reżyser i Lead Designer pierwszych odsłon God of War, David Jaffe, rozmawiał z widzami na swoim streamie. W pewnym momencie w dyskusji pojawił się wątek Xbox Game Pass. Były deweloper ujawnił, że Sony szykuje swoją własną usługę. Ma ona być swoistym kontratakiem w kierunku XGP. Niestety, Jaffe nie zdradził żadnych konkretów.

Sony nie jest nikomu winne ujawnienia prawdy na temat tego, co nadchodzi i co będzie ich odpowiednikiem Game Passa. Mogę Wam powiedzieć, że wiem, że coś szykują. Znam ludzi z Sony. Powiedzieli mi, że robią coś, co będzie odpowiedzią na Game Passa. – powiedział David Jaffe w trakcie transmisji na żywo

David Jaffe do dziś utrzymuje kontakty z dawnymi współpracownikami. To nie pierwsze informacje z obozu Japończyków, które ujawnił. Znany deweloper zdradził wcześniej, że Sony buduje kilka nowych studiów i często odnosi się do aktualnych wydarzeń w branży.

Właściwie od dawna mogliśmy podejrzewać, że Sony w pewien sposób odpowie na usługę Microsoftu. Mimo to, dopiero teraz otrzymaliśmy potwierdzenie z wiarygodnego źródła. W tym miejscu pojawia się pytanie – jak może wyglądać nowa usługa Sony?

Co takiego może szykować Sony dla PS5?

Możliwości jest całe multum. Jeśli spojrzymy na niedawne wieści o zamknięciu PS Store na starych platformach, możemy wywnioskować, że PlayStation uraczy nas biblioteką klasycznych tytułów na nowej generacji

David Jaffe odniósł się do takiego biegu wydarzeń. Według niego, jeśli Sony chce konkurować z Game Passem tworząc usługę streamingową dla gier z poprzednich generacji, to popełnia duży błąd. Trudno się z nim nie zgodzić, wszak Microsoft prezentuje zgoła inną, a przy tym bardziej opłacalną i przystępną dla wszystkich graczy usługę.

Z drugiej strony Sony nie zacznie nagle budować dosłownej kopii Game Passa od podstaw. Biblioteka subskrypcji Microsoftu jest już bardzo rozbudowana i dogonienie pod tym względem konkurencji jest dla PlayStation na ten moment praktycznie niemożliwe.

Póki co możemy sobie tylko gdybać. Nie wiadomo na jakim etapie szykowania usługi jest Sony i wątpię, aby została ona ujawniona w najbliższym czasie. Niemniej firma musi reagować jak najszybciej, więc konkretne wieści mogą nadejść praktycznie w każdej chwili.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.