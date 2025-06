Wyczekiwana nowość na premierę w Xbox Game Pass

Subskrybenci usługi Microsoftu definitywnie nie mają na co narzekać. Od początku bieżącego miesiąca do katalogu trafiło już kilka naprawdę mocnych tytułów. Ba, wczoraj dołączył do nich kolejny, tym razem w postaci wyczekiwanej gry sportowej pod tytułem Rematch od studia Sloclap.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Rematch już dostępny w Xbox Game Pass

Warto również zaznaczyć, że jest to zespół znany przede wszystkim z takich hitów jak Sifu czy Absolver. Rematch jest natomiast kolejną produkcją, która w usłudze zadebiutowała już w dniu swojej premiery. Tytuł jest dość interesujący, ponieważ łączy dynamikę piłki nożnej z arenowym chaosem w stylu Rocket League. Każdy gracz wciela się w jednego zawodnika. Wszyscy zostają następnie zamknięci w wirtualnej arenie.

Zasady, przynajmniej na pierwszy rzut oka, są dość proste. Żadnych spalonych, fauli, przestojów. Tylko i wyłącznie czysta rywalizacja. Mecze toczą się tutaj nieprzerwanie, od pierwszego aż do ostatniego gwizdka. O tym, że jest to zdecydowanie nowe podejście do futbolu, świadczy chociażby fakt, że statystyki zawodników nie odgrywają tutaj żadnej roli. Liczą się wyłącznie nasze zdolności, refleks, a także umiejętność współpracy.

Dostępne tryby obejmują rozgrywki 3v3, 4v4, 5v5 oraz rankingowe mecze 5v5. Deweloperzy zapewniają, że zaawansowana fizyka, responsywne sterowanie i sezonowe aktualizacje z nowymi kosmetykami i trybami sprawią, że każdy mecz będzie zupełnie nowym doświadczeniem. Jeśli chodzi o odbiór gry, na razie jest dobrze. Na platformie Steam produkcja posiada już ponad 5700 recenzji, z czego 78% to opinie pozytywne.

Trzeba jednak pamiętać, że to jedna z wielu czerwcowych premier w Xbox Game Pass. Już wcześniej do biblioteki trafiły m.in. Baldur’s Gate: Enhanced Edition, The Alters, FBC: Firebreak oraz Lost in Random: The Eternal Die. A przed nami kolejne perełki: Volcano Princess (24 czerwca), Against the Storm (26 czerwca) oraz Call of Duty: WW2 (30 czerwca). Więcej informacji znajdziecie pod tym adresem.

