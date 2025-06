Xbox Game Pass na drugą połowę czerwca 2025. Kolejna mocna lista

Świetne wieści dla wszystkich posiadaczy aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass. Przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft ujawnili bowiem pełne zestawienie tytułów, które trafią do oferty usługi w ciągu najbliższych tygodni. A konkretniej: w drugiej połowie czerwca oraz na początku lipca.

Ba, wygląda również na to, że subskrybenci nie będą mieli na co narzekać. Obok głośnych tytułów, takich jak Call of Duty: WWII czy Little Nightmares II, do biblioteki dołączają również kultowe remastery Warcraft I–III. Wśród nowości nie brakuje także premierowych produkcji. Poniżej szczegóły!

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass na drugą połowę czerwca 2025

Po pierwsze, już teraz możemy zagrać w FBC: Firebreak, czyli kooperacyjną strzelankę osadzoną w świecie paranormalnej biurokracji. Po drugie, również od dzisiaj dostępne są dwie inne produkcje, czyli Crash Bandicoot 4: It’s About Time oraz Lost in Random: The Eternal Die. To oczywiście nie wszystko.

Na horyzoncie czekają kolejne premiery. 18 czerwca zadebiutuje Star Trucker — międzygwiezdna wersja symulatora ciężarówki — oraz karciane Wildfrost. Dzień później pojawi się sieciowy Rematch, natomiast 24 czerwca zagramy w nietypowy RPG rodzicielski Volcano Princess. Kulminacją miesiąca będą trzy odświeżone klasyki Blizzarda: Warcraft I, II, jak również III (Reforged) — wszystkie trafią do PC Game Pass 26 czerwca. Czerwiec zamyka wojenne Call of Duty: WWII, a już 1 lipca wracają do usługi Little Nightmares II oraz Rise of the Tomb Raider.

Dostępne od teraz

FBC: Firebreak (PC, Xbox Series X/S i chmura)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PC i konsole)

Lost in Random: The Eternal Die (PC, Xbox Series X/S i chmura)

18 czerwca

Star Trucker (Xbox Series X/S0

Wildfrost (konsole)

19 czerwca

Rematch (PC, Xbox Series X/S i chmura)

24 czerwca

Volcano Princess (PC, konsole i chmura)

26 czerwca

Against the Storm (konsole i chmura)

Warcraft I: Remastered (PC)

Warcraft II: Remastered (PC)

Warcraft III: Reforged (PC)

30 czerwca

Call of Duty: WWII (PC i konsole)

1 lipca