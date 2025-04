The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered oficjalnie! Bethesda zapowiedziała prezentację

Wreszcie po wielu dniach spekulacji, plotek i przecieków, możemy odetchnąć. Bethesda postanowiła bowiem oficjalnie potwierdzić remaster gry The Elder Scrolls IV: Oblivion. Choć nie mamy do czynienia z prezentacją czy chociażby zwiastunem, tak wiemy już, kiedy otrzymamy więcej informacji.

Prezentacja The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered już jutro

Zgodnie więc z najnowszymi informacjami w sieci oraz wpisami w oficjalnych mediach społecznościowych firmy, już jutro (22 kwietnia) o godzinie 17:00 czasu polskiego deweloperzy zaprezentują odświeżenie kultowej produkcji. Na ten moment nie ujawniono, czego w ogóle możemy się spodziewać. Jedyne, co otrzymaliśmy, to grafikę z rzymską czwórką oraz wspomnianą datę. No i linki do kanału Bethesdy na platformie streamingowej Twitch.tv oraz do kanału na YouTube. To właśnie tam będzie można obejrzeć pokaz.

Przypomnijmy, że oryginalne The Elder Scrolls IV: Oblivion zadebiutowało na rynku w 2006 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox 360. Rok później pojawiło się także na PlayStation 3. Jak sugeruje sam tytuł, jest to czwarta odsłona legendarnej już serii RPG-ów od Bethesdy. Zgodnie z przeciekami, remaster ma zawierać wszystkie dodatki. Oprócz tego otrzymamy zapewne ulepszoną oprawę graficzną i dostosowanie do najnowszych technologii.

