Xbox 2042 z 480 FPS w rozdzielczości 32K. Gaming przyszłości według Microsoftu

Niecodzienna kampania reklamowa Battlefield 2042. Microsoft pokazał, jak w przyszłości może wyglądać konsola Xbox. Dość powiedzieć, że są to bardzo imponujące prognozy.

Choć wszystko jest tutaj żartem, skłania nas do zastanawiania się nad tym, jak w przyszłości będzie wyglądał gaming. Czy w ogóle konsole w takiej samej formie, jak dziś, przetrwają?

Xbox przyszłości reklamuje Battlefield 2042

Microsoft pokazał krótki filmik pokazujący koncepcję Xbox 2042, czyli maszyny dla gracza wypuszczonej za 21 lat. Jej wizja wedle giganta z Redmond wydaje się niezwykle imponująca, ale czy kiedykolwiek doczekamy takiej konsoli?

Xbox A.D. 2042 miałby zaoferować rozdzielczość 32K przy zachowywaniu stałych 240 FPS, do maksymalnie 480 FPS. Do tego daleko idące prognozy dotyczące posiadania mocy obliczeniowej rzędu… 1 exaFLOPS. Warto pamiętać, że taki XSX ma „zaledwie” 12 teraFLOPS. No i oczywiście to wszystko mieści się do kieszonkowej maszyny pokroju Nintendo Switcha.

Oprócz tego Microsoft przepowiada rozpowszechnienie się usług streamingowanych (w to akurat jestem w stanie uwierzyć), dzięki którym nawet największe i najbardziej imponujące światy w grach nie posiadają ekranów ładowania. Wszystko jest obsługiwane przez specjalny „holograficzny” interfejs, cokolwiek to w istocie znaczy.

No dobra, wszystko tutaj brzmi świetnie, ale w istocie jest reklamą Battlefield 2042, którego akcja toczy się właśnie w roku premiery wyimaginowanego Xbox’a. Microsoft zdecydował się na dość niecodzienny ruch, ale nie da się odmówić im pomysłowości. I humoru, przede wszystkim. W końcu w reklamie czytamy „Gameplay Imagined” obserwując… dosłowne filmy z aktorami. Nieźle.