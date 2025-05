Podczas gdy Kościół katolicki przygotowuje się do jednego z najważniejszych wydarzeń w swojej hierarchii – konklawe, czyli wyboru nowego papieża – tysiące internautów bawi się w… duchowną wersję fantasy football. Fantapapa, bo tak nazywa się gra, zyskała błyskawiczną popularność we Włoszech i za granicą, przyciągając już ponad 75 tysięcy graczy. Nowy papież – na kogo stawiacie?

Papież i gra wideo, czyli oddaj swój głos – nowa gra za darmo

Zasady są zaskakująco podobne do klasycznych lig fantasy: gracze wybierają 11 kardynałów, którzy – ich zdaniem – mają największe szanse na wybór na papieża. Kardynał uznany przez gracza za najbardziej papabile (czyli „papieski”) zostaje kapitanem drużyny, a ten najmniej prawdopodobny… trafia do bramki, zupełnie jak w piłce nożnej. Jak tłumaczy jeden z twórców gry, Pietro Pace, „chodzi o to, żeby wybrać tych kardynałów, którzy naprawdę mogą zostać papieżem – nie tylko na podstawie przeczucia, ale też faktów i analiz.” Pomysł narodził się z fascynacji zarówno religijną symboliką, jak i społecznym wymiarem wyboru nowego przywódcy duchowego.

W pewnym sensie Fantapapa jest powrotem do dawnych tradycji. Zanim wprowadzono zamknięte konklawe, papieży wybierano bardziej otwartym głosowaniem, w którym udział brali również zwykli mieszkańcy Rzymu. Jak zauważa współtwórca gry, Mauro Vanetti, „wybór papieża to nie tylko wydarzenie religijne, ale też polityczne – i to na skalę międzynarodową. Chcieliśmy ująć to z przymrużeniem oka, ale w oparciu o realne dane.”. Weterani takich gier jak Fantasy Premier League na pewno szybko odnajdą się w nowej formule, tej bardziej papieskiej.

Jeżeli wiecie, kim będzie nowy papież, to w grę zagracie tutaj:

Zobacz też: Xbox Game Pass w promocji! Kilka świetnych ofert na PC i konsole

Konklawe rozpocznie się już w środę, kiedy to ponad stu kardynałów zbierze się w Kaplicy Sykstyńskiej, aby wybrać nowego papieża. Kto wygra w prawdziwym głosowaniu – i kto zwycięży w Fantapapie? Tego dowiemy się wkrótce. Póki co pozostaje nam ciekawa gra za darmo i samodzielne obstawianie.

Źródło: pcgamer.com