World of Goo 2 – wymagania sprzętowe i data premiery. Złe wieści dla części graczy

World of Goo 2, czyli kontynuacja szalenie przyjemnej gry o układaniu glutów nadciąga. Poznaliśmy właśnie szczegóły premiery gry, wymagania sprzętowe, a także platformę, na której pozycja będzie dostępna w pecetowej wersji. Okazuje się, że część graczy będzie chyba niepocieszona. Wydawca zdecydował się na zrezygnowanie ze sprzedaży na najpopularniejszym spośród gamingowych serwisów.

World of Goo 2 – premiera, wymagania sprzętowe i nie tylko

Już niedługo, bo dokładnie 2 sierpnia na rynek trafi gra World of Goo 2 od 2D Boy. To kontynuacja szalenie ciekawej produkcji sprzed lat, w której przejmujemy stery nad… glutami. Różnokolorowe gluty mają specyficzne właściwości, a naszym celem jest tworzenie konstrukcji, które pozwolą im się dostać do rury — kończąc tym samym etap. Gra miesza zatem elementy zręcznościowe z łamigłówkami, bo ukończenie niektórych plansz może od nas wymagać sporej dozy pomyślunku. Glutowate wieże łatwo się niszczą, a na planszach czekają na nas różne przeciwności losu.

Już za 4 dni rozgrywkę będziemy mogli rozpocząć na PC oraz Nintendo Switch. Co ważne, pecetowi gracze tytuł zakupią na platformie Epic Games Store. Jeżeli jesteście miłośnikami Steama, to tam gry nie znajdziecie.

Na pocieszenie dodam, że tytuł odpali na naprawdę szerokiej gamie sprzętów. Wymagania gry prezentują się następująco:

MINIMALNE:

Procesor: Intel Core i5-1135G7

Intel Core i5-1135G7 Pamięć: 8 GB RAM

8 GB RAM Karta graficzna: Intel Iris Xe

ZALECANE:

Procesor: Intel Core i5-2500K

Intel Core i5-2500K Pamięć: 8 GB RAM

8 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 960

Źródło: dsogaming.com