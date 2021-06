Kiedy zobaczymy grę Indiana Jones? Cóż, nie mamy dobrych wieści

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Starszy wiceprezes Bethesdy ds. globalnego marketingu i komunikacji poinformował, że gra na licencji Indiana Jones jest na naprawdę wczesnym etapie produkcji. Zasugerował tym samym, że prędko nie zagramy we wspomnianą produkcję.

Podczas eventu GamesSpot Play For All zjawiły się osobistości ze świata gier, aby odpowiedzieć na zadawane tam pytania. Te dotyczyły oczywiście obecnie rozwijanych projektów i nie tylko. Jednym z gości był sam Pete Hines, o którym mogliście usłyszeć dzisiaj w tym artykule. Ten kluczowy pracownik Bethesdy został zapytany między innymi o rozwój projektu Indiana Jones. Ten powiedział, że prace są na „bardzo, bardzo, bardzo wczesnym etapie” i nawiązał do tego, że LucasFilm Games podpisało umowę ze wspomnianym wydawcą dopiero w styczniu 2021 roku. W ten sposób chciał podkreślić, że gracze nie zakupią szybko wspomnianego tytułu. Osobiście zrozumiałem tę wypowiedź też jako sugestię, że trochę poczekamy na jakiekolwiek materiały promujące produkcję.

Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, aż dowiemy się nowych informacji na temat omawianej w tekście gry. Ostatni spory tytuł na licencji filmu z Harrisonem Fordem pochodzi z czasów PlayStation 3 i Xbox 360. Mówię tu oczywiście o drugiej części LEGO-przygód naszego poszukiwacza skarbów.

Cieszycie się z tego, że Bethesda tworzy nową grę na licencji LucasFilm Games? Mam nadzieję, że powstanie z tego niezapomniane przeżycie, które nie będzie tylko żerować na nostalgii. Na szczęście w ostatnim czasie takie sytuacje raczej nie miały miejsca.