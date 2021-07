Microsoft ma plan pozbyć się Blue Screenów z Windows 11. „Outstanding move” ze strony giganta z Redmond

W Windows 11 nie uświadczymy już Blue Screenów. Niestety, nie z powodu specjalnego usprawnienia systemu. Microsoft postanowił zmienić kolor z niebieskiego na czarny.

Jak informuje Tom Warren na łamach serwisu The Verge, w nowszych wersjach Windows 11 nie zobaczymy już ekranów śmierci w dotychczas znanej formie. Twórcy systemu operacyjnego zdecydowali się na drobną zmianę – od teraz „Blue Screeny” zobaczymy w zupełnie innej barwie. Poniżej możecie zobaczyć, jak to prezentuje się w akcji. Ze względu na biało niebieski QR Code zakładam, że i on przejdzie drobny lifting w najbliższej przyszłości.

Windows 11 is switching to a BLACK Screen of Death (BSOD). The Blue BSOD is being replaced in preview builds of Windows 11 soon https://t.co/ARCRBQBubm pic.twitter.com/KHbWDZT85n — Tom Warren (@tomwarren) July 2, 2021

Microsoft nie poinformował jeszcze, dlaczego doszło do takiej zmiany. Bardzo możliwe, że czarny bardziej pasuje stylistycznie do nowej wersji okienek. Szczerze mówiąc, wspomniany kolor bardziej kojarzy mi się ze śmiercią lub szatą kostuchy. To zdecydowanie lepiej pasuje do BSOD-u, co niejako zawsze było wszyscy uważali za swego rodzaju nagłą „śmierć” naszego komputera.

Czy QR Code’y i smutny uśmiech pozostaną na Black Screenach? Najpewniej tak. Te elementy przecież doskonale spełniały dotychczas swoje działanie, dlatego nie widzę powodu, by autorzy Windows 11 mieli się ich pozbywać. Niewykluczone, że te jednak też przejdą drobną korektę. Oczywiście odświeżony BSOD to niejedyny powód, by przenieść się na jedenastego Windowsa. Szczególnie graczy powinny zainteresować nowości przygotowane specjalnie dla nich. Więcej o tym przeczytacie w tym artykule.